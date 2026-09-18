Cum călătoresc românii. Eurostat: Avionul are o pondere de peste șase ori mai mare decât trenul

Potrivit datelor Eurostat prezentate vineri, autoturismele au reprezentat 65,8% din transportul de pasageri din România, în timp ce transportul cu autocare și autobuze a avut o pondere de 11,3%.

Avionul a reprezentat 19,9% din total, în timp ce trenul a ajuns la doar 3,1%. Astfel, ponderea transportului aerian a fost de peste șase ori mai mare decât cea a transportului feroviar.

Eurostat calculează aceste ponderi în funcție de distanța parcursă de pasageri, exprimată în pasager-kilometri, nu după numărul efectiv de călătorii. Cu alte cuvinte, o călătorie cu avionul pe o distanță mare cântărește mai mult în statistici decât o deplasare scurtă cu trenul.

La nivelul Uniunii Europene, în 2024, autoturismele au avut o pondere de 69,2% din transportul de pasageri. Avionul a reprezentat 15,8%, trenul 7,5%, iar autocarele, autobuzele și troleibuzele 7,3%.

Datele arată astfel o diferență importantă între România și media europeană în ceea ce privește transportul feroviar. În România, trenul a reprezentat doar 3,1% din totalul transportului de pasageri măsurat prin pasager-kilometri, mai puțin de jumătate din ponderea de 7,5% înregistrată la nivelul UE.

În schimb, transportul aerian are în România o pondere de 19,9%, cu peste patru puncte procentuale peste media europeană de 15,8%.

La nivelul UE, transportul feroviar a avut în 2024 cea mai mare pondere în acest indicator din ultimii ani și a depășit pentru prima dată după 2014 transportul cu autocare, autobuze și troleibuze.