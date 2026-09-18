Guvernul permite Romgaz să facă angajări pentru startul furnizării către populație, finalizarea centralei de la Iernut și să preia angajații Azomureș. Impactul financiar al derogărilor

Proiectul de memorandum aprobat de Guvern vineri a fost inclus pe agenda după ce a fost trimis de conducerea Romgaz la Ministerul Energiei săptămâna trecută, din informațiile Mediafax.

Solicitarea vizează posibilitatea de a angaja personalul necesar pentru trei segmente strategice de dezvoltare a Romgaz, cel mai mare producător național de gaze, dar și furnizor, precum și producător și furnizor de energie electrică, companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 70% din acțiuni.

Proiectul de memorandum de pe agenda Guvernului privește aprobarea aplicării în anul 2026, de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a prevederilor art. XXXVI alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

OUG 89/2025, „ordonanța-trenuleț” de la finalul anului trecut, împiedică societățile de stat ca în 2026 să își crească personalul, dar și cheltuielile de natură salarială aferente, față de anul trecut, cu excepția cazului în care este vorba de dezvoltarea activității, după aprobarea unui memorandul în Guvern pe baza unei „analize temeinic justificate”.

Articolele citate în memorandum reglementează chiar regulile privind ocuparea posturilor vacante și creșterea numărului de personal pentru anumiți operatori economici de stat în anul 2026.

Conducerea companiei a reușit anterior să obțină pentru angajați o creștere salarială de 6,5%, printr-un memorandum adoptat pe 8 mai, dar nu și creșterea efectivului de angajați, care este în prezent de 5.292 de personal. Conform documentelor publicate pe site, Romgaz a derulat încă din decembrie anul trecut concursuri pentru departamentul de furnizare și chiar a declarat admiși candidații care au trecut de toate probele, respectiv 72 de angajați la nivel național.

Memorandum pentru 1.130 de angajați

Pe de o parte, compania vrea să avea să poată face angajări pentru a completa schema de personal necesar pentru Direcția Furnizare Piață Retail, din moment de numărul de persoane pe care a reușit să îl angajeze înainte să intre în vigoare „ordonanța-trenuleț” este insuficient pentru a demara furnizarea – dincolo de opreliștile care și de mecanismul de reglementare a prețurilor, în vigoare până la 31 martie anul viitor.

„Departamentul este înființat din anul 2025, însă numericul de personal efectiv este în acest moment subdimensionat față de necesarul real pentru a putea funcționa în parametri. Dată fiind necesitatea de a ocupa aceste posturi am înaintat către Ministerul Energiei un memorandum spre aprobare”, a declarat Răzvan Popescu, în exclusivitate pentru Mediafax.

În al doilea rând, are nevoie de angajați în plus pentru finalizarea centralei în ciclu combinat de la Iernut, aflată pe ultima sută de metri, care va avea o capacitate instalată de 430 MW, deci aproximativ 60% din cea a unui reactor de la Cernavodă, care ar putea reduce deficitul din sistemul energetic național în situații de alertă energetică precum cea în care se află România oficial din 1 august, din cauza debitelor reduse ale Dunării care au dus la oprirea centralei nucleare.

A treia direcție este preluarea celor 860 de angajați ai combinatului Azomureș, după finalizarea recentă a tranzacției, personal fără de care se poate relua activitatea de producție.

Pe total, este vorba de 1.130 de angajați peste cei care lucrau efectiv la termenul inclus în „ordonanța-trenuleț”. Astfel, aplicarea celor două măsuri solicitate prin prezentul document determină următorul impact financiar, potrivit documentului citat:

ocuparea a 270 de posturi vacante din cele 529 posturi vacante existente la finele anului 2025, pentru segmentele de furnizare și pentru Iernut: impact salarial estimat pentru anul 2026 de 12.285.021 lei;

preluarea a 860 salariați aferenți activității AZOMUREȘ: impact salarial estimat pentru perioada septembrie-decembrie 2026 de 49.014.653 lei;

număr de personal prognozat la finele anului 2026 după aplicarea măsurilor: 6422 salariați, față de 5.292 realizat în 2025.

Documentul integral, AICI.