Exproprieri în trei județe pentru modernizarea căii ferate. Despăgubiri de 4,7 milioane de lei

Executivul a aprobat, în ședința de joi, amplasamentul suplimentar necesar proiectului „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș–Timișoara–Arad”, precum și declanșarea procedurilor de expropriere pentru proprietățile private aflate în această zonă.

Banii pentru despăgubiri vor fi asigurați de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Procedurile de expropriere se aplică unor „imobile proprietate privată” situate în 12 localități din județele Caraș-Severin, Timiș și Arad.

Proprietățile se află în Caransebeș, Păltiniș, Constantin Daicoviciu și Sacu, în județul Caraș-Severin, în Găvojdia, Dudeștii Noi, Sânandrei și Orțișoara, în județul Timiș, precum și în Vinga, Șagu, Arad și Vladimirescu, în județul Arad.

4,7 milioane de lei pentru despăgubiri

Valoarea totală estimată a despăgubirilor pentru proprietățile private aflate pe amplasamentul suplimentar este de 4,7 milioane de lei.

Guvernul a aprobat lista imobilelor private supuse exproprierii, precum și listele proprietăților statului și ale autorităților locale aflate pe amplasamentul suplimentar necesar modernizării căii ferate.

Linie feroviară de 162 de kilometri, modernizată pentru viteze mai mari

Proiectul de modernizare a liniei feroviare Caransebeș–Timișoara–Arad vizează reabilitarea a aproximativ 162 de kilometri de cale ferată.

Lucrările sunt proiectate pentru a permite trenurilor de călători să circule cu viteze de până la 160 km/h, iar celor de marfă, cu până la 120 km/h.