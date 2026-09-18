România a participat la reuniunea ministerelor Energiei din OECD. Cristian Bușoi: E nevoie de investiții semnificative pentru noi proiecte nucleare

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a participat vineri, 18 septembrie, la reuniunea miniștrilor Energiei ai țărilor membre OECD. La Paris, locul unde a avut loc Conferința anuală ministerială OECD, reprezentantul României a prezentat perspectiva României în domeniul energiei.

„Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a participat, la Paris, la Conferința anuală ministerială OECD, co-prezidată de SUA, «Roadmaps to New Nuclear», și la reuniunile dedicate cooperării internaționale în domeniul energiei, unde a prezentat poziția României privind rolul strategic al energiei nucleare pentru securitatea energetică și procesul de decarbonizare”, a transmis Cristian Bușoi, într-o postare pe Facebook.

Ce proiecte sunt pe lista scurtă la ministerul Energiei

Secretarul de stat a discutat la Paris și despre proiectele care se află pe lista scurtă a Ministerului Energiei din România. Acesta a transmis că energia nucleară este unul dintre principalele obiective ale ministerului.

„În sesiunea plenară, a vorbit despre importanța energiei nucleare pentru România, care reprezintă un pilon al securității energetice și contribuie în prezent cu aproximativ 18–20% la producția de energie electrică a țării, precum și despre necesitatea dezvoltării pe termen lung a sectorului nuclear civil, prin proiecte precum retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, construcția Unităților 3 și 4 și dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR). În calitate de speaker în panelul «Financing Nuclear New Build», Cristian Bușoi a abordat tema finanțării noilor proiecte nucleare, subliniind că acestea presupun investiții semnificative și pe termen lung și au nevoie de mecanisme de finanțare predictibile, sprijin guvernamental, participare de capital privat și politici stabile. În acest context, este important ca la nivel european să existe instrumente de finanțare mai concrete și procese mai rapide și mai simple pentru aprobarea ajutorului de stat”, a mai explicat Cristian Bușoi.

România, discuții cu reprezentanții SUA despre energie

Reprezentanții executivului au avut și discuții cu oficialii SUA. Aceștia au discutat atât despre parteneriatul strategic dintre cele două țări, cât și despre proiectele comune pe care le au, și anume punerea în funcțiune a reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, lucrări care au fost începute în urmă cu peste 30 de ani și care nu au mai fost duse la bun sfârșit.

„Delegația României, condusă de secretarul de stat Cristian Bușoi, a avut, de asemenea, o întrevedere bilaterală cu delegația americană condusă de secretarul adjunct pentru Energie al Statelor Unite, James Danly. S-a discutat despre componenta energetică a Parteneriatului Strategic România–SUA, în care energia nucleară reprezintă un pilon important, precum și despre proiectele comune privind Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă și cooperarea în domeniul reactoarelor modulare mici”, a mai transmis secretarul de stat din Ministerul Energiei.