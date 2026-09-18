România începe să schimbe locomotivele vechi. Prima Alstom Traxx a intrat în serviciu la CFR Călători

Locomotiva Alstom Traxx a fost introdusă în circulație vineri și a asigurat tracțiunea trenului InterRegio 1583, pe ruta București Nord – Constanța. La întoarcere, aceasta a tractat trenul IR 1584, potrivit ARF.

Cele 16 locomotive electrice sunt produse de Alstom și sunt destinate să înlocuiască locomotive electrice mai vechi, cu un consum mai mare de energie. Vehiculele sunt echipate cu sisteme ERTMS și pot tracta până la 16 vagoane de călători.

Noile locomotive vor deservi o rețea feroviară de aproape 4.000 de kilometri, pe cinci rute interregionale majore.

Printre acestea se află relațiile Dej – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța, Timișoara – Cluj-Napoca – Iași, Iași – București – Constanța și Suceava – București – Constanța.

Locomotive Alstom Traxx, mai rapide și mai eficiente

Potrivit proiectului, locomotivele pot circula cu o viteză de până la 160 km/h și beneficiază de tehnologii moderne de control și diagnosticare, GPS și sisteme de comunicații.

Unul dintre obiectivele proiectului este reducerea cu aproximativ 25% a consumului de energie pentru tracțiune. ARF estimează și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25,27%.

Locomotivele permit recuperarea energiei în timpul frânării, ceea ce contribuie la reducerea consumului energetic.

Proiectul are o valoare totală de 441,8 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată prin Fondul pentru Modernizare.

Contractul pentru cele 16 locomotive a fost semnat în 2024.

Potrivit ARF, noile locomotive sunt destinate să contribuie la creșterea capacității și calității serviciilor feroviare și la înlocuirea treptată a materialului rulant învechit.