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Nicușor Dan refuză să spună ce lider i-a spus „România e problema ta, cu partidul e problema mea”

Președintele Nicușor Dan refuză să dezvăluie numele liderului politic care i-ar fi spus, în timpul negocierilor pentru formarea Guvernului, „România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Șeful statului afirmă că, în discuțiile purtate cu partidele, a observat de multe ori o motivație politică și mai puțină preocupare pentru problemele naționale.
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Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 19:27, Politic
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Nicușor Dan a fost întrebat vineri despre discuțiile de joi de la Palatul Cotroceni, în urma cărora a fost desemnat un premier pentru formarea unui nou guvern.

Președintele a spus că le-a prezentat liderilor tuturor partidelor scenariile pe care le considera posibile și că a analizat pozițiile acestora înainte de a lua o decizie.

„Eu, ieri, în mod responsabil, am prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile. Și pe fiecare din scenarii ei mi-au spus cum văd și în ce măsură sunt tentați, la momentul acela, ieri, să îl urmeze”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat de jurnaliști cine este liderul politic care i-a spus „România e problema ta, cu partidul e problema mea”, președintele nu a oferit un nume.

„Un lider politic din România. Asta este ce pot să vă spun”, a răspuns Nicușor Dan.

Jurnaliștii au insistat pentru a afla identitatea acestuia, însă șeful statului a refuzat să ofere alte detalii.

„Nu vreau să calific această afirmație, ci vreau să mă raportez la întreg spectrul politic și la modul în care ei au văzut toată această perioadă”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că au existat „sute de ore de discuții” cu partidele și că, în încercarea de a înțelege pozițiile liderilor politici, a constatat în numeroase situații o preocupare pentru interesele partidelor.

„De cele mai multe ori vedeam o motivație de partid și nu una națională”, a declarat Nicușor Dan.

Preocupare politică

Declarația privind replica primită de la un lider de partid a fost făcută joi, când președintele a anunțat desemnarea premierului. Nicușor Dan a spus atunci că, în cele peste patru luni de la demiterea Guvernului, a observat la partidele politice „multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național”.

„Chiar un șef de partid mi-a spus în privat, asta pe România e problema ta, cu partidul e problema mea”, a relatat joi președintele.

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