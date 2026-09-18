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Rusia a detectat 350 de drone ucrainene peste noapte deasupra Moscovei, înainte de alegerile parlamentare

Apărarea aeriană rusă a detectat 350 de drone ucrainene care zburau spre Moscova în noaptea de joi spre vineri, în prima zi a alegerilor parlamentare din Rusia.
Rusia a detectat 350 de drone ucrainene peste noapte deasupra Moscovei, înainte de alegerile parlamentare
Sursa foto: Alexei Konovalov/TASS via ZUMA Press
Ioana Târziu
18 sept. 2026, 11:05, Știri externe
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Majoritatea dronelor au fost distruse pe drum, inclusiv 64 în apropierea capitalei, a precizat primarului orașului, Serghei Sobianin.

Acesta raportase inițial că 35 de drone au fost doborâte.

În acea noapte, guvernatorul local al regiunii Tula, Dmitri Milyaev, a indicat că 40 de drone au fost doborâte deasupra teritoriului la sud de Moscova.

Vineri, Rusia începe trei zile de vot pentru alegerile parlamentare și locale.

Potrivit AFP, acest vot este asigurat de partidul Rusia Unită al lui Vladimir Putin, în absența unei opoziții reale. Doar partidele care îl susțin pe Putin și campania militară prelungită a Kremlinului au fost înregistrate pentru a participa la alegeri.

Aceste alegeri vor fi primele din Rusia de când Moscova a trimis trupe în Ucraina în februarie 2022.

Tatiana Stanovaya, o expertă politică rusă stabilită în Franța, a afirmat că lui Putin îi place să își „compare situația politică” cu cea din țările europene.

„Astfel, el poate spune întotdeauna: «Uitați, am avut alegeri. Beneficiez de un sprijin atât de semnificativ din partea rușilor»”, a declarat ea pentru AFP.

„Așadar, pentru el este foarte important din punct de vedere personal, emoțional și politic”, a adăugat ea.

Înaintea scrutinului, liderul în vârstă de 73 de ani i-a îndemnat pe ruși să voteze pentru a le arăta trupelor că „în spatele luptătorilor noștri stau milioane de oameni”. De asemenea, i-a îndemnat să voteze și pentru a da un „răspuns comun celor care vor să slăbească Rusia”.

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