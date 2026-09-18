„Extincția este pe masă” : Proteste în fața sediilor OpenAI și Anthropic pentru o pauză în dezvoltarea inteligenței artificiale

Zeci de protestatari au mărșăluit prin San Francisco joi, cerând companiilor de inteligență artificială să „oprească cursa inteligenței artificiale”.

Protest în fața sediilor OpenAI și Anthropic

Protestul a început în fața sediului OpenAI, înainte de a se deplasa la birourile Anthropic, notează Euronews.

Marșul s-a încheiat la primărie, unde protestatarii l-au îndemnat pe primarul Daniel Lurie și pe Consiliul de Supervizori să declare stare de urgență locală în domeniul inteligenței artificiale.

Oamenii au cerut o pauză în dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială din ce în ce mai puternice, până când vor fi implementate garanții și reguli internaționale mai solide.

Solicitările protestatarilor

De asemenea, aceștia doresc un tratat global care să limiteze capacitățile inteligenței artificiale avansate și să impună standarde de siguranță.

Protestatarii au purtat pancarte și au scris cu cretă pe trotuar mesaje precum „Extincția este pe masă”. Totodată, au cerut angajaților de la OpenAI și Anthropic să-și părăsească locurile de muncă și să insiste asupra unor limite convenite la nivel internațional.

Protestul a avut loc pe fondul unei dezbateri reînnoite privind siguranța inteligenței artificiale. Aceasta a început după ce OpenAI a dezvăluit șase cazuri de comportament „neașteptat sau îngrijorător” al modelului.

Participanții la protest și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la consumul tot mai mare de energie al centrelor de date și la impactul potențial al tehnologiei asupra climei, potrivit sursei.