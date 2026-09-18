Giorgia Meloni: Putin caută o escaladare cu Europa pentru a distrage atenția de la situația din Ucraina

Premierul italian Giorgia Meloni a avertizat joi că președintele rus Vladimir Putin vrea o escaladare a tensiunilor cu Europa pentru a distrage atenția de la războiul din Ucraina, despre care spune că nu evoluează așa cum a anticipat, potrivit Kyiv Post.

Declarațiile sale au fost făcute la Oslo, alături de premierul norvegian Jonas Gahr Støre. Ea le-a cerut aliaților europeni să analizeze motivele Moscovei înainte de a reacționa la numărul tot mai mare de amenințări.

„Nu cred că cineva poate ignora multiplicarea provocărilor. Am asistat la mai multe astfel de incidente în ultimele săptămâni”, a spus Meloni.

Premierul italian consideră că aceste provocări au legătură cu situația de pe frontul din Ucraina și cu multele probleme întâmpinate de Rusia.

„Putin trebuie să mute atenția, căutând o escaladare cu Europa, de la situația de pe câmpul de luptă din Ucraina, care nu evoluează așa cum a prezis, a declarat și a promis propriului popor”, a afirmat Meloni.

Ea a cerut europenilor să analizeze cine ar avea de câștigat de pe urma unei eventuale escaladări.

„Trebuie să ne întrebăm cine profită de o eventuală escaladare și să acționăm în consecință”, a spus premierul italian.

O reacție europeană care ar duce la extinderea confruntării decât la diminuarea amenințărilor, a mai precizat Giorgia Meloni.

„Nu cred că ar trebui să răspundem la aceste provocări. A răspunde ar servi mai degrabă intereselor Moscovei decât celor ale Europei”, a declarat ea.

Țările de pe flancul estic al NATO, în alertă

Reacțiile acestea apar din cauza îngrijorărilor tot mai mari ale țărilor de pe flancul estic al NATO, având în vedere că au fost mai multe încălcări ale spațiului aerian, atacuri cu drone, acte de sabotaj și alte acțiuni atribuite Rusiei.

Joi, două avioane militare rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei, iar două avioane de vânătoare italiene au intervenit în cadrul misiunii NATO de apărare aeriană.

Tot joi, premierul polonez Donald Tusk a spus că serviciile de informații cred că Rusia ar putea pregăti atacuri „hibride”, cu drone și rachete, împotriva țărilor care sprijină Ucraina, inclusiv Polonia.

El a mai spus că Rusia ar putea prezenta aceste de atacuri drept accidente, pentru a crea neîncredere între țările NATO și pentru a pune sub semnul întrebării Articolul 5 al Alianței.

Meloni cere un emisar european pentru Ucraina

Giorgia Meloni a cerut din nou ca Europa să numească un singur reprezentant pentru Ucraina. Premierul italian spune că numărul mare de reprezentanți și formate diplomatice poate slăbi poziția Europei.

„Cred că identificarea și numirea oficială a unei persoane care să vorbească în numele Europei ar consolida poziția europeană”, a spus Meloni.

Ea a precizat că reprezentantul ar trebui să vorbească în numele Europei în ansamblu, nu doar al Uniunii Europene. Meloni a spus că țări precum Norvegia și Regatul Unit „nu ar putea și, categoric, nu ar trebui să fie excluse”.

„Existența unui singur interlocutor într-o etapă delicată ar clarifica, simplifica și consolida poziția europeană”, a declarat Meloni.