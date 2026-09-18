„Soțul meu este îndrăgostit de valetul său” | Mărturisirea șocantă pe care Diana i-ar fi făcut-o fratelui său | Ce dezvăluie acum Charles Spencer

Afirmațiile apar în volumul Swan Song: Diana, My Sister, care urmează să fie publicat pe 22 septembrie 2026 și din care presa britanică publică în aceste zile fragmente.

Cartea reprezintă prima relatare amplă a vieții Prințesei Diana făcută de fratele ei, la aproape 30 de ani de la moartea prințesei.

Regina Elisabeta ar fi vrut să-i redea Dianei titlul HRH

Potrivit lui Charles Spencer, Regina Elisabeta a II-a i-ar fi oferit Dianei titlul de „Her Royal Highness” în ziua înmormântării sale, în septembrie 1997.

Spencer povestește că Robert Fellowes, secretarul particular al Reginei și cumnatul său, l-ar fi chemat într-un colț al trenului regal care transporta familia spre Althorp, domeniul familiei Spencer, unde Diana urma să fie înmormântată.

Fellowes i-ar fi transmis că primise un telefon de la Regina Elisabeta și că aceasta dorea să-i redea Dianei titlul pierdut după divorțul de Charles.

Spencer spune că a refuzat oferta. În relatarea sa, el a considerat că gestul venea prea târziu, după moartea Dianei, și l-a privit drept o formă de „consolation prize” – o consolare oferită postum.

Fusese profund afectată de pierderea titulaturii

Diana își pierduse statutul de „Her Royal Highness” după divorțul de prințul Charles, finalizat în 1996. Ea a continuat însă să poarte titlul de „Diana, Princess of Wales”.

Spencer susține că sora sa fusese profund afectată de pierderea titulaturii și că, în opinia lui, nu ar fi privit favorabil ideea de a primi titlul înapoi după moarte.

Totuși, există o diferență importantă între relatarea lui Spencer și ceea ce transmitea Palatul Buckingham la vremea respectivă.

Potrivit informațiilor publicate în 1997, Palatul confirmase că problema titlului fusese discutată în trenul regal, dar susținea că nu fusese făcută o ofertă de restaurare a titlului.

Palatul afirma atunci că familia Spencer considera că o asemenea schimbare ar fi fost împotriva dorințelor Dianei.

„Soțul meu este îndrăgostit de valetul său”

Una dintre cele mai spectaculoase afirmații din carte apare într-o scenă petrecută înaintea divorțului.

Spencer povestește că Diana l-a invitat la prânz la restaurantul San Lorenzo din Londra și i-a spus că intenționează să divorțeze de Charles.

Fratele ei spune că a încercat să o avertizeze că publicul ar putea să o învinovățească pentru distrugerea imaginii de „basm” a căsătoriei regale.

Potrivit lui Spencer, Diana i-ar fi răspuns:

„Dar, Charles, soțul meu este îndrăgostit de valetul său.”

Spencer scrie că, după această afirmație, i-a răspuns că, în aceste condiții, înțelege de ce sora sa considera că nu mai avea de ales.

Un detaliu esențial: Diana nu ar fi spus cine era valetul, iar Charles Spencer afirmă că nici el nu a întrebat-o. Prin urmare, cartea nu identifică explicit persoana despre care vorbea Diana.

Michael Fawcett, numele apărut în speculațiile vechi

În relatările apărute după publicarea fragmentului, numele lui Michael Fawcett, unul dintre cei mai apropiați valeți și colaboratori ai lui Charles, este indicat drept posibilul angajat la care s-ar fi referit Diana.

Fawcett a avut o relație profesională extrem de apropiată cu Charles și a devenit una dintre persoanele de încredere din anturajul acestuia, însă asta nu e decât o speculație a presei.

Nu există niciun pasaj în carte care să pomenească numele lui Fawcett.

Relația dintre Charles și Fawcett făcuse deja obiectul unor zvonuri în presa britanică cu ani în urmă.

În 2002, un fost valet, George Smith, a făcut afirmații despre un presupus incident sexual care ar fi implicat un membru al personalului regal.

Fawcett a obținut o ordonanță judecătorească înainte ca anumite afirmații să fie publicate, iar Palatul a respins ulterior acuzațiile drept neadevărate.

Este important însă ca aceste episoade să nu fie prezentate drept dovadă că Charles ar fi avut o relație romantică sau sexuală cu Fawcett. Cartea lui Spencer consemnează ceea ce i-ar fi spus Diana, nu oferă o confirmare independentă a afirmației sale.

Spencer susține că Charles nu era îndrăgostit de Diana

Memoriile conțin și alte afirmații despre începutul relației dintre Charles și Diana.

Spencer susține că, înaintea nunții din 1981, Diana i-ar fi spus unei prietene că Charles nu o iubea.

El mai relatează că sora sa a încercat să renunțe la căsătorie și că, în perioada logodnei, Charles ar fi făcut un comentariu despre talia ei care ar fi contribuit la problemele sale legate de alimentație.

Alte unde de șoc ale cărții: fratele Prințesei Diana scrie că, la puțină vreme după fatalul accident, Prințul (pe atunci) Charles ar fi spus: „Fii sigur c-o s-o uităm destul de repede”.

Spencer mai susține că, după moartea Dianei, Charles ar fi părut „giddily elated”, adică extrem de euforic, într-o convorbire telefonică.

El interpretează retrospectiv reacția drept posibilă ușurare a lui Charles la perspectiva de a se putea căsători cu femeia pe care o iubea, Camilla.

Palatul Buckingham contestă indirect amintirile lui Spencer

După primele fragmente din carte, Palatul Buckingham a transmis o reacție neobișnuită.

Deși a precizat că nu comentează, de regulă, cărți, un purtător de cuvânt a spus că regele este conștient că durerea provocată de pierderea unui frate poate afecta, în timp, modul în care sunt percepute și rememorate evenimentele.

Mesajul a fost interpretat în presa britanică drept o contestare indirectă a relatărilor lui Charles Spencer.