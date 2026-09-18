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Fratele Dianei susține că Charles părea „euforic” în noaptea morții Prințesei

Noi afirmații ale lui Charles Spencer, publicate într-un alt fragment de Daily Mail, susțin că Charles „părea extrem de euforic - ca un câștigător la loterie” – în timpul discuției cu Spencer din noaptea în care a murit Prințesa Diana.
Fratele Dianei susține că Charles părea „euforic” în noaptea morții Prințesei
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Laura Buciu
18 sept. 2026, 08:14, Cultură-Media
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Regretata Prințesă de Wales a murit în august 1997, în urma unor leziuni interne suferite într-un accident auto produs la viteză mare în Paris. Fiii ei, care aveau atunci 15, respectiv 12 ani.

Fragmente din carte descriu perspectiva lui Spencer asupra relației nefericite a surorii sale cu Charles, inclusiv relatări despre cum ea a găsit o brățară pe care logodnicul ei de atunci o cumpărase pentru Camilla și a încercat ulterior să rupă logodna.

Se mai susține că Charles a numit-o „plinuță” imediat după logodnă – un comentariu pe care Diana, care suferea de o tulburare de alimentație, l-a considerat „devastator”. Multe dintre aceste situații au mai fost relatate anterior de diverși biografi și în mass-media.

„Discernământ afectat”

Contactat joi de CNN cu privire la cele mai recente fragmente, Palatul a precizat că „nu are nimic de adăugat” la declarația de miercuri, când a respins afirmațiile lui Spencer. Declarația atribuită direct Regelui sugerează că discernământul lui Spencer a fost afectat de suferința provocată de pierderea surorii sale..

CNN nu a văzut cartea, intitulată „Swan Song”, înainte de publicare, însă un purtător de cuvânt al editurii Penguin Random House a confirmat pentru CNN că pasajele citate din carte sunt exacte. Publicația „Daily Mail” a obținut drepturile exclusive de a publica fragmente din carte, în cadrul unei serii începute joi.

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