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Vaticanul intră în cursa pentru Oscar. Ce poveste spune „Green Lava”

Vaticanul urmează să înscrie un film în cursa pentru Oscar pentru prima dată în istoria de 97 de ani a Premiilor Academiei. Este vorba de „Green Lava”, un scurtmetraj documentar produs de Vatican, care îl are ca protagonist pe un tânăr care suferă de distrofie musculară Duchenne.
Vaticanul intră în cursa pentru Oscar. Ce poveste spune „Green Lava”
Cosmin Pirv
17 sept. 2026, 19:50, Cultură-Media
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Filmul „Green Lava” produs de Vatican va rula în perioada 18-24 septembrie la Lumiere Music Hall din Beverly Hills.

După difuzarea în cinematografe, echipa de producție va finaliza documentația necesară pentru a-l înscrie în cursa pentru Oscar, potrivit unui reprezentant de presă al filmului.

Această înscriere ar marca prima dată când un film produs de Vatican va intra în cursa pentru Premiile Oscar, scrie Variety.

Cu toate acestea, filmul nu va reprezenta în mod specific Vaticanul în această competiție. Spre deosebire de categoria lungmetrajelor internaționale, scurtmetrajele nu necesită o înscriere oficială sau o susținere din partea unui guvern sau a unui comitet național.

Povestea lui Giacomo

„Green Lava”, regizat de Lia Beltrami și Ali Aksu, îl urmărește pe Giacomo „în timp ce se confruntă cu viața fără fratele său Mattia, care tocmai a cedat în fața bolii Duchenne”, se arată în sinopsisul filmului. Tânărul beneficiază însă de sprijinul familiei, apropiaților și prietenilor.

Filmul de 39 de minute, realizat în Dolomiți, este descris ca „o meditație emoționantă asupra independenței, a spiritului uman și a puterii transformatoare a comunității în fața adversității”.

„Povestea lui Giacomo merită să fie cunoscută de toată lumea, și de aceea suntem încântați de oportunitatea de a include «Green Lava» în procesul de selecție pentru Oscar”, a declarat Paolo Ruffini, care conduce Dicasterul pentru Comunicare al Vaticanului.

Compania regizoarei și producătoarei Beltrami, Emotions to Generate Change, a produs „Green Lava” în colaborare cu Vatican News, Radio Vaticana și Vatican Media.

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