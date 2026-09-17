Basarab Fest 2026: două zile de cultură, istorie, muzică și lansări de carte la Curtea de Argeș și Pitești. Dida Drăgan și părintele Constantin Necula, printre invitați

Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, sub egida ASTRA și Regal Literar, în parteneriat cu mai multe instituții academice și culturale.

Simpozion științific la Curtea de Argeș

Prima zi a festivalului, vineri, 25 septembrie, va fi dedicată istoriei și moștenirii Dinastiei Basarabilor.

Începând cu ora 12:00, la Muzeul Municipal Curtea de Argeș – Sala Basarabilor, va avea loc simpozionul științific „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”.

Programul va cuprinde lansarea antologiei ediției festivalului din 2025, coordonată de Claudiu Dumitrache, comunicări științifice și alocuțiuni, dar și instituirea Ordinului Dinastiei Basarabilor.

Distincția va fi acordată, în cadrul festivalului, semnatarilor hrisovului de întemeiere, precum și unor personalități culturale și diplomatice care susțin misiunea evenimentului.

Printre cei care vor susține alocuțiuni se numără IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, academicianul Ioan-Aurel Pop și părintele profesor Constantin Necula, președintele ASTRA.

Evenimentul va fi moderat de Claudiu Dumitrache și va cuprinde și momente artistice.

Poezie, arte vizuale și muzică, la Pitești

Cea de-a doua zi a Basarab Fest, sâmbătă, 26 septembrie, se va desfășura la Grădina de Vară din Pitești, unde, începând cu ora 13:00, sunt programate evenimente dedicate poeziei, artelor vizuale și muzicii.

Concursurile de arte, prezentate de Dana Popescu și Claudiu Dumitrache, vor fi deschise cu intonarea Imnului Național al României de către mezzosoprana Adina Sima.

Vor fi acordate premiile Concursului Național de Poezie „Toată vremea-și are vreme” și ale Concursului Național de Arte Vizuale „Nouă Meșteri Mari”.

Laureații, împărțiți pe două categorii de vârstă, vor primi Trofeul Basarabilor, câte unul pentru Poezie și Arte Vizuale, Medaliile de Aur și Argint ale Basarabilor, acordate pentru ambele concursuri, precum și premii speciale oferite de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, revista Regal Literar și alți parteneri ai festivalului.

Juriul concursului de poezie este format din: Președinte de Onoare: IPS Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului; Președinte: prof. univ. dr. Nicolae Oprea, președintele Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din România; Membru de Onoare: pr. prof. univ. dr. habil. Constantin Necula, președintele ASTRA; Prof. honor. univ. dr. George Coandă, președintele Filialei Târgoviște a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România; Cristian Cocea; Claudiu Dumitrache, director al revistei Regal Literar; Doina Dabija, președinta Filialei Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și redactor-șef al ziarului Literatura și Arta; Iuliana Gorea-Costin, președinta Asociației de Dezvoltare pentru România; dr. Magda Grigore, suplimentul de cultură al ziarului Argeșul; Octavian Mihail Sachelarie; Nicolae-Florentin Streche, redactor-șef al revistei Regal Literar; Adrian Artene, jurnalist și scriitor; conf. univ. dr. Marius Andreescu; dr. Cristian Mușa; conf. univ. dr. Andrei Drăgulinescu.

La categoria Arte Vizuale, juriul este alcătuit din Dorin Grecu – președinte –, precum și Cornel Cîrștea, Marian Țuican, Ana-Maria C. Mireanu, Adriana Vâlcea, Argentina Culcuș, Raluca Găină și Virgil Sima – membri.

Patru apariții editoriale prezentate la Basarab Fest

În cadrul Basarab Fest vor fi prezentate și patru volume semnate sau coordonate de Claudiu Dumitrache în acest an, sub egida Regal Literar – ASTRA.

Este vorba despre „Acatistul simbolic al lui Mihai Eminescu”, o lucrare poetică dedicată poetului național și prefațată de academicianul Ioan-Aurel Pop, ediția în avanpremieră a volumului „Poezie Adolescentină”, antologia „Moștenirea Dinastiei Basarabilor”, dedicată creațiilor și evenimentelor ediției precedente a festivalului, precum și volumul aniversar „Vocea Dunării – mitul Didei Drăgan”.

Volumul „Poezie Adolescentină” cuprinde o antologie de versuri însoțită de cronici semnate de personalități ale culturii române și internaționale, printre care și actorul american Jonathan Jackson, câștigător a șase premii Emmy.

„Vocea Dunării – mitul Didei Drăgan” este o biografie literară dedicată artistei Dida Drăgan, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani.

Cele patru apariții editoriale vor fi prezentate publicului la Muzeul Municipal Curtea de Argeș – Sala Basarabilor, pe 25 septembrie, de la ora 12:00, și la Grădina de Vară din Pitești, pe 26 septembrie, de la ora 13:00.

Constantin Necula susține conferința „În căutarea libertății”

Înaintea celei de-a doua părți a festivalului, părintele Constantin Necula, președintele ASTRA, va susține conferința „În căutarea libertății”.

Publicul va putea participa și la o sesiune de autografe și va putea intra în posesia unor volume semnate de autor, într-un spațiu special amenajat pentru proiectele editoriale.

Dida Drăgan, în spectacolul „Flacăra Basarabă”

După partea dedicată premiilor, lansărilor și conferinței și după o pauză de 30 de minute, festivalul va continua cu spectacolul „Flacăra Basarabă”, programat să înceapă la ora 15:30.

Spectacolul va reuni artiști din mai multe generații și zone muzicale.

Unul dintre momentele principale va fi apariția Didei Drăgan, alături de Trupa Taylor, fondată de artistul piteștean Codruț Croitoru.

Dida Drăgan, cunoscută și sub supranumele „Lebăda neagră”, se numără printre artistele române apreciate și premiate internațional și a colaborat în trecut și cu Sony Music în Germania.

Programul artistic, prezentat de Dana Popescu, va fi completat de momente susținute de Mihai Vlad și Tronos, Trupa Strunga, Viorel Pițigoi, Claudiu Dumitrache și Maria Ingrid Dragomir, precum și de momente teatrale.

Dida Drăgan, părintele Constantin Necula, academicianul Ioan-Aurel Pop, scriitorul Nicolae Oprea, pr. prof. Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române – Filiala Cluj, Claudiu Dumitrache și artista Adina Sima vor primi Ordinul Dinastiei Basarabilor.

Distincția a fost instituită de organizatori pentru promovarea valorilor, identității și culturii românești, precum și pentru contribuția la desfășurarea festivalului.

Seara se va încheia, după ora 19:00, cu aprinderea „Torțelor Basarabe”.

Festival dedicat moștenirii Dinastiei Basarabilor

Basarab Fest 2026 își propune să promoveze și să valorifice moștenirea istorică, spirituală și culturală a Dinastiei Basarabilor, prin reunirea cercetării academice, literaturii, artelor vizuale, muzicii și tradiției.

Festivalul este organizat de Colegiul Ecologic „Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu” Pitești, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și revista Regal Literar, sub egida Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român – ASTRA.

Printre parteneri se numără Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Pitești, Asociația de Dezvoltare pentru România și Myosotis Media Group.

Basarab Fest a fost instituit în 2024, sub patronajul Ministerului Culturii, prin semnarea hrisovului de întemeiere de către IPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Cristiana Sima, Claudiu Dumitrache, Iuliana Gorea-Costin, Rareș Prisăcariu, Elena Iagăr și Nicolae Dobre.

Intrarea la evenimentele programate în 25 și 26 septembrie este liberă.