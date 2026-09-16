Premieră în Capitală: Se lansează Triunghiul Muzeelor, primul district cultural din București

Primăria Generală a Municipiului București și Primăria Sectorului 1 București anunță lansarea, în premieră a proiectului Triunghiul Muzeelor, primul district cultural bucureștean unde patrimoniul, educația și spațiul public se întâlnesc și creează o experiență culturală comună.

Inițiatorii proiectului precizează într-un comunicat de presă că Triunghiul Muzeelor reunește cele trei muzee naționale, aflate la doar câțiva metri unul de celălalt pe Șoseaua Kiseleff – Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa, Muzeul Geologic Național și Muzeul Național al Țăranului Român și propune un eveniment interactiv dedicat copiilor și familiilor.

„Bucureștiul are și trebuie să profite de acest avantaj: trei muzee importante, situate în aceeași zonă. Și vrem să facem atractivă această zonă, să potențăm toate cele trei muzee printr-un spațiu public comun, prin regenerare urbană, peisagistică, care să le aducă mai mult împreună decât sunt în prezent”, a declarat Ciprian Ciucu, Primarul General al Municipiului București.

Cu prilejul lansării proiectului Triunghiului Muzeelor, au fost anunțate oficial două finanțări importante de extindere a Muzeului Antipa și de restaurare a Vilei Samurcaș – Muzeul Țăranului Român

Rolul muzeelor se schimbă. De la grija pentru colecții și pentru conservarea patrimoniului, muzeele se concentrează tot mai mult pe oamenii care le trec pragul, pe experiența pe care le-o oferă și pe felul în care pot deveni parte din viața comunității. Această schimbare are nevoie și de spații pe măsură, accesibile și adaptate noilor funcții ale muzeelor.

O viziune comună asupra întregului spațiu

Investițiile în infrastructură creează cadrul necesar pentru dezvoltarea acestor instituții. Acest obiectiv presupune însă și o viziune comună asupra întregului spațiu al Triunghiului Muzeelor.

„Pentru asta este nevoie de conlucrare între instituții și autorități. De proiecte gândite și dezvoltate împreună. De asigurarea unor spații sigure și bine gândite, atât în exterior, cât și în interior. Nu poți face minuni în clădiri vulnerabile sau sufocate de lipsa de spațiu, în grădini fragmentate și împrejmuite. Aceste instituții au nevoie de condiții optime pentru a se dezvolta și pentru a-și primi vizitatorii, iar acest lucru este posibil prin complementaritatea proiectelor Ministerului Culturii cu cele ale autorităților locale, prin potențarea reciprocă a ideilor și a investițiilor”, a declarat ministrul culturii, Demeter András István.

Spațiul dintre cele trei instituții devine o extensie a muzeelor. Familii și copii vor putea participa la 18 ateliere creative interactive, anunță Primarul Sectorului 1.

„Pe durata a două zile, sâmbătă, 19 și duminică, 20 septembrie 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere în Triunghiul Muzeelor identitatea României prin geologie, natură și cultură. Pământul a creat teritoriul, natura i-a dat viață, iar oamenii au transformat resursele și experiența locului în cultură, tradiții și patrimoniu. Împreună, acestea formează ADN-ul României. Spațiul dintre cele trei instituții devine o extensie a muzeelor. Familii și copii vor putea participa la 18 ateliere creative interactive propuse de cele trei muzee partenere și de asociații, întâlniri cu cercetători și muzeografi, ateliere muzicale, reciclare creativă, concerte, proiecție de film și vânătoare de comori”, a declarat George-Cristian Tuță, Primarul Sectorului 1 București.

Triunghiul Muzeelor transformă Șoseaua Kiseleff în promenadă culturală în weekendul 19-20 septembrie

Pe durata a două zile, sâmbătă, 19 și duminică, 20 septembrie 2026, vizitatorii sunt invitați să descopere identitatea României prin geologie, natură și cultură.

Potrivit comunicatului de presă, prima ediție a Triunghiului Muzeelor este dedicată Dobrogei – teritoriu multicultural al României, o regiune în care această relație dintre geologie, biodiversitate și cultură este deosebit de puternică.

De la cele mai vechi formațiuni geologice ale României și Marea Neagră, la Delta Dunării și biodiversitatea sa, până la comunitățile românești, lipovenești, turce, tătare, grecești, aromâne și bulgărești, Dobrogea este pentru două zile firul narativ care leagă cele trei muzee.

În weekendul 19-20 septembrie, Șoseaua Kiseleff se transformă în promenadă culturală. Publicul este invitat să circule între cele trei experiențe, să descopere expoziții și obiecte dedicate Dobrogei și să participe la tururi ghidate. Copiii se pot înscrie în ateliere interactive propuse de cele trei muzee, vor avea loc demonstrații de meșteșuguri, concerte acustice, filme și întâlniri cu cercetători și muzeografi.

Un traseu comun îi invită pe vizitatori să descopere „ADN-ul Dobrogei” și să înțeleagă legătura dintre Pământ, Viață și Oameni. Pentru copii și familii, jocul „Descoperă ADN-ul României” transformă vizita într-o explorare care se completează numai după parcurgerea celor trei muzee.

Triunghiul Muzeelor nu este gândit doar ca un eveniment, mai spun organizatorii. Este un proiect-pilot pentru un nou district cultural al Bucureștiului, în care patrimoniul, educația și spațiul public se întâlnesc și creează o experiență culturală comună.