Anii ’80, în trend pe rețelele de socializare. Pozele, recreate cu inteligență artificială, fac mii de vizualizări

Internauții au creat un nou trend pe rețelele de socializare. Aceștia se fotografiază, încarcă pozele pe o platformă care le poate edita cu ajutorul Inteligenței Artificiale, și, mai apoi, le postează pe internet. Scopul este ca persoanele să arate de parcă ar fi desprinse din anii ’80.

Fluxul de poze din social-media prinde culoarea generației X: păr tapetat și voluminos, haine colorate, jachete de piele sau denim, machiaj accentuat și decoruri inspirate de fotografiile de epocă.

Ce implicații poate avea nostalgia anilor ’80 în percepția românilor

Pentru mulți, acest trend capătă accente americane, însă anii celor care și-au petrecut adolescența în 1980 nu au arătat așa. România se afla în comunism, iar tinerii de atunci aspirau la haine de blug și machiaje accentuate. În realitate, regulile acelei perioade erau mult mai stricte.

Valentina Aliman, psiholog, este de părere că efectele acestui trend nu sunt periculoase.

„Este mai degrabă vorba despre nostalgia colectivă, iar faptul că apare atât de puternic pe rețelele sociale spune ceva despre nevoile psihologice actuale. În acest sens, nu ar trebui să ne întrebăm de ce se idealizează anii ’80, ci mai degrabă pentru ce avem nevoie să ne întoarcem la acea perioadă. Eu aș vedea pericolul nu în nostalgia anilor ’80, ci în transformarea nostalgiei în refuzul prezentului”, explică Valentina Aliman.

Realitatea, distorsionată de IA. Cât de grave pot fi urmările unui simplu trend

Imaginea asupra realității poate fi distorsionată de IA. Asta arată un studiu recent făcut chiar de Biblioteca Națională de Medicină din SUA. Specialiștii de acolo au concluzionat că răspunsurile generate de inteligența artificială pot interveni atât în comportamentul indivizilor, cât și în luarea de decizii, iar acest demers are urmări grave la nivel psihologic.

„În prezent, prin explozia căilor de comunicare, rețelelor sociale implicit, avem acces la o varietate foarte mare de idealuri și devine din ce în ce mai dificil să ne creionăm unul personal. Puterea relațiilor familiale a scăzut, iar reperele despre sine și despre lume și viață nu se mai formează atât de mult în sânul familiei și al comunității din proximitate. Nevoia de apreciere presupune să primești din partea celorlalți validarea că ești văzut, auzit, înțeles și valorizat; cu alte cuvinte, că ești conectat, că ești capabil și că contezi. În prezent, prin intermediul rețelelor de socializare s-a ajuns ca această apreciere să fie căutată foarte mult din partea followerilor (prietenilor) online, de multe ori persoane care nu ne cunosc și pe care nu le cunoaștem decât aspectul fizic”, susține Mădălina Viciu, specialist în psihoterapie Adleriană și Integrativă.

De la „a vedea” la „a recrea”

Iluzia pe care aceste unelte de editare o creează poate fi însă una mai profundă. Mădălina Viciu mai atrage atenția cu privire la faptul că fericirea pe care o aduc de rețelele de socializare trebuie privită din mai multe perspective.

„Cred că o întrebare ar fi care este scopul tuturor acestor aplicații ce permit transformarea, augmentarea. Divertismentul este necesar, doar că în societatea actuală ocupă foarte mult timp din timpul nostru, iar efectele încep să ne afecteze din ce în ce mai mult. Sfatul meu este pentru socializare în planul real”, mai precizează specialistul.

Cel mai des, utilizatorii folosesc aplicații precum EPIK, Remini, Photoleap sau FaceApp. Important este să aibă funcția de editare foto cu ajutorul AI, care permite transformarea pozelor într-un portret similar cu imaginile realizate pe film.

Pentru cei ce și-au trăit adolescența în anii ’80, imaginile pot reprezenta o întoarcere imaginară în tinerețe. Însă, pentru generațiile mai tinere, aceste reproduceri le dau șansa tinerilor de a vedea o parte din cum ar fi arătat, dacă ar fi trăit, într-o perioadă pe care nu au cunoscut-o.