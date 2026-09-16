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Ministerul Culturii aprobă noua componență a Comisiei de Film în România

Ministerul Culturii a aprobat noua componență a Comisiei de Film în România, organism responsabil cu analiza și soluționarea proiectelor depuse în cadrul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României.
Ministerul Culturii aprobă noua componență a Comisiei de Film în România
Petre Apostol
16 sept. 2026, 10:40, Cultură-Media
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Noua componență a fost stabilită prin Ordinul ministrului culturii nr. 3190 din 10 septembrie 2026, cu modificările ulterioare, după încheierea procedurii de selecție, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii, miercuri.

Comisia va avea șapte membri titulari: Diana Butoeru, avocat, Gabriela Suciu, producător de film independent și cadru didactic la UNATC „I.L. Caragiale”, Oana Ghera, director artistic de festivaluri naționale și internaționale și coordonator de programe de educație cinematografică, Cristina Iordache, producător de film și coordonator de proiecte culturale, Andreea Uvegheș, economist, Ana Maria Negoescu, director de imagine, membru RSC și cadru didactic la Universitatea Babeș-Bolyai, și Mihai Pavel, regizor, scenarist, regizor secund și asistent de regie în producții de lungmetraj.

Membrii supleanți sunt Oana Muntean, economist, și Dorina Pricop, avocat, coordonator de producție de film și cadru didactic la UNATC „I.L. Caragiale”.

Președintele Comisiei va fi ales prin votul majorității simple a membrilor, la prima ședință. Secretariatul tehnic va fi asigurat de personal desemnat din cadrul Oficiului de Film și Investiții Culturale.

„Filmului românesc îi trebuie un cadru de finanțare predictibil și o evaluare făcută cu profesionalism și responsabilitate. Noua Comisie aduce la aceeași masă oameni cu experiență în cinematografie, producție, imagine, economie și drept. Este important ca proiectele să fie analizate cu competență și în condiții de transparență, iar procedurile să funcționeze fără blocaje”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter.

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