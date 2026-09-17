Irlanda boicotează Eurovision pentru al doilea an la rând din cauza prezenței Israelului

Motivele retragerii RTE

RTE și-a anunțat retragerea din ediția Eurovision de anul acesta, marcând astfel al doilea an în care Irlanda nu participă la competiție, invocând participarea Israelului pe fondul crizei umanitare din Fâșia Gaza.

„RTE consideră că participarea Irlandei nu poate fi justificată, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare și continue din Gaza, precum și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viețile a numeroși civili”, se arată în comunicatul emis de postul public, citat de BBC.

Aceștia au atras atenția și asupra refuzului accesului jurnaliștilor internaționali în enclavă. „Rămânem profund îngrijorați de refuzul continuu de a permite accesul independent al jurnaliștilor internaționali pe teritoriul palestinian”, a continuat RTE.

Irlanda a câștigat competiția de șapte ori, deținând, la comun cu Suedia, recordul pentru cele mai multe victorii.

Nici Olanda nu va participa în 2027

Pentru ediția de anul viitor și televiziunea olandeză AVROTROS a confirmat la rândul său retragerea, susținând că Eurovision nu mai poate fi considerat neutru atât timp cât o țară participantă rămâne implicată într-un conflict militar de mare amploare.

Decizia vine după ce postul a renunțat și la ediția din 2026, desfășurată la Viena, în urma confirmării de către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a participării postului public israelian KAN.

La boicotul de anul trecut s-au alăturat și Spania, Slovenia și Olanda.

Concursul din 2027 este programat să aibă loc la Arena Burgas din Bulgaria în luna mai, după ce artista DARA a câștigat ediția din 2026 cu melodia „Bangaranga”, aducând primul trofeu Bulgariei.

Conflictului din Gaza

Israelul respinge acuzațiile de genocid și susține că operațiunile militare din Gaza și Cisiordania ocupată sunt acțiuni de autoapărare. În urma atacului din 7 octombrie 2023, care s-a soldat cu moartea a aproximativ 1.200 de persoane și răpirea a alte 251, Israelul a lansat un război de lungă durată împotriva grupării Hamas.

Bilanțul victimelor raportat de ministerul sănătății din Gaza indică peste 73.000 de morți în urma operațiunilor militare, cifre considerate credibile de către instituțiile ONU.