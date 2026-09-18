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Avion de luptă F-16, prăbușit în Michigan în timpul unui exercițiu. Pilotul s-a catapultat

Un avion de luptă F-16 al Gărzii Naționale Aeriene a SUA s-a prăbușit joi după-amiază în nordul statului Michigan, în timpul unei misiuni de antrenament
Avion de luptă F-16, prăbușit în Michigan în timpul unui exercițiu. Pilotul s-a catapultat
Sursa foto: X/colaj Mediafax
Victor Dan Stephanovici
18 sept. 2026, 10:55, Știri externe
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Aeronava aparținea Escadrilei 149 de Vânătoare a Gărzii Naționale Aeriene din Texas și efectua o misiune de rutină pornită de la o bază din Alpena, Michigan, scrie CNN.

Avionul s-a prăbușit în comitatul Grand Traverse, într-o zonă rurală aflată la sud de Traverse City. Imaginile distribuite după accident au surprins o minge de foc și un nor mare de fum în apropierea unor locuințe. Pilotul a fost transportat la un spital local și se afla în stare stabilă, potrivit poliției statului Michigan. Nu au fost raportate alte persoane rănite.

Ce se știe până în prezent

În timpul zborului, un alt pilot ar fi transmis către controlorii de trafic aerian un posibil mesaj de urgență. Acesta a sugerat că aeronava ar fi putut lovi o pasăre. Un controlor a transmis ulterior că avionul ar fi putut avea o problemă la motor înainte ca pilotul să se catapulteze. Cauza exactă a accidentului nu a fost însă stabilită.

Zona din jurul locului prăbușirii a fost evacuată temporar. Autoritățile au dispus evacuarea locuințelor și a unor afaceri pe o rază de aproximativ 1,6 kilometri din cauza unui posibil risc chimic asociat cu aeronava. Cei mai mulți locuitori au primit permisiunea să revină acasă până joi seara.

Un număr mare de incidente raportate în zonă

Martorii au relatat că au auzit mai multe explozii după prăbușire. Potrivit acestora, zgomotele proveneau de la muniția aflată la bordul avionului. O eventuală coliziune cu o pasăre nu ar fi un fenomen neobișnuit pentru aviația militară sau civilă. Mii de aeronave lovesc anual păsări și alte animale în Statele Unite, potrivit bazei de date a Administrației Federale a Aviației. În 2025, au fost raportate 41 de astfel de incidente numai în zona Traverse City. Autoritățile militare investighează în prezent accidentul. Nu a fost anunțată deocamdată cauza oficială a prăbușirii.

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