Prima pagină » Știri externe » Cazul Air India readuce în atenție tragediile aviatice în care piloții au fost suspectați că au provocat intenționat prăbușirea aeronavelor

Cazul Air India readuce în atenție tragediile aviatice în care piloții au fost suspectați că au provocat intenționat prăbușirea aeronavelor

Ancheta privind prăbușirea avionului Air India din 2025, soldată cu sute de victime, este departe de a se încheia. Pe fondul unor informații apărute în presa internațională despre posibila implicare a comandantului aeronavei, atenția se îndreaptă din nou spre câteva dintre cele mai controversate accidente aviatice din ultimele decenii, anunță Reuters.
Cazul Air India readuce în atenție tragediile aviatice în care piloții au fost suspectați că au provocat intenționat prăbușirea aeronavelor
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
12 iun. 2026, 09:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Prăbușirea aeronavei Air India Boeing 787, produsă în apropiere de Ahmedabad în iunie 2025, continuă să ridice întrebări. Potrivit Reuters, raportul final al anchetei ar putea fi amânat, în timp ce experții finalizează analiza motoarelor și a altor date tehnice.

Prim-ministrul indian Narendra Modi vizitează locul prăbușirii aeronavei de pasageri Air India. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto

Informații apărute anterior în presa americană indicau că înregistrările din cabina de pilotaj ar susține ipoteza potrivit căreia alimentarea cu combustibil a motoarelor ar fi fost întreruptă în timpul zborului. Autoritățile indiene au transmis însă că este prea devreme pentru concluzii definitive.

Germanwings, cazul care a schimbat regulile din aviație

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri rămâne tragedia Germanwings din 2015. Un Airbus A320 s-a prăbușit în Alpii francezi, iar toate cele 150 de persoane aflate la bord au murit. Anchetatorii au concluzionat că copilotul Andreas Lubitz a blocat accesul comandantului în cabina de pilotaj și a provocat intenționat prăbușirea aeronavei. Ulterior, autoritățile au stabilit că acesta suferea de probleme psihice pe care le ascunsese angajatorului. În urma accidentului, Uniunea Europeană a introdus evaluări psihologice obligatorii pentru piloți înainte de angajare.

Misterul MH370 nu a fost nici astăzi rezolvat complet

Dispariția zborului Malaysia Airlines MH370 în martie 2014 rămâne unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației. Avionul, care transporta 239 de persoane, a dispărut în timpul unei curse dintre Kuala Lumpur și Beijing. Investigațiile au arătat că aeronava și-a schimbat deliberat traseul înainte de a se pierde deasupra Oceanului Indian. Anchetatorii nu au reușit însă să stabilească cine a modificat cursul avionului și nici să ofere o explicație definitivă pentru dispariția acestuia.

Alte accidente controversate

Printre cazurile analizate de experți se numără și prăbușirea unui avion EgyptAir în 1999, în largul coastelor statului american Massachusetts. Ancheta americană a concluzionat că un copilot a provocat intenționat accidentul, însă autoritățile egiptene au contestat această versiune și au invocat posibile probleme tehnice. Un alt dosar controversat este cel al zborului SilkAir 185 din 1997. Aeronava s-a prăbușit în Indonezia, iar toate cele 104 persoane aflate la bord au murit. Deși investigatorii indonezieni nu au putut stabili cauza exactă, experții americani au susținut că există indicii care sugerează o intervenție deliberată din cabina de pilotaj.

Avion al companiei China Eastern Airlines prabușit în sudul Chinei. Sursa foto: X

Mai recent, în 2022, avionul China Eastern Airlines care transporta 132 de persoane s-a prăbușit în sudul Chinei. Date publicate în 2026 de autoritățile americane indică faptul că alimentarea cu combustibil a ambelor motoare a fost oprită în timpul zborului. Ancheta oficială chineză nu a oferit încă o concluzie finală.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
Dan Negru, la startul Mondialului: „FIFA a furat ideea lui Ceaușescu”
GSP.ro
Diana Buzoianu este acuzată că amână concursurile de angajare la Apele Române dacă nu candidează cine e agreat de partid
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Cât plătești dacă te prinde radarul cu 20, 30 sau 50 km/h peste limită. Tabelul complet al amenzilor și sancțiunilor din Codul Rutier
Libertatea
Cum poți transforma o banală folie de aluminiu în aer condiționat. Soluția pare desprinsă din altă epocă, dar funcționează
CSID
Topul fricii: România, pe podiumul celor mai stresante țări pentru șoferi
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia