Cazul Air India readuce în atenție tragediile aviatice în care piloții au fost suspectați că au provocat intenționat prăbușirea aeronavelor

Prăbușirea aeronavei Air India Boeing 787, produsă în apropiere de Ahmedabad în iunie 2025, continuă să ridice întrebări. Potrivit Reuters, raportul final al anchetei ar putea fi amânat, în timp ce experții finalizează analiza motoarelor și a altor date tehnice.

Informații apărute anterior în presa americană indicau că înregistrările din cabina de pilotaj ar susține ipoteza potrivit căreia alimentarea cu combustibil a motoarelor ar fi fost întreruptă în timpul zborului. Autoritățile indiene au transmis însă că este prea devreme pentru concluzii definitive.

Germanwings, cazul care a schimbat regulile din aviație

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri rămâne tragedia Germanwings din 2015. Un Airbus A320 s-a prăbușit în Alpii francezi, iar toate cele 150 de persoane aflate la bord au murit. Anchetatorii au concluzionat că copilotul Andreas Lubitz a blocat accesul comandantului în cabina de pilotaj și a provocat intenționat prăbușirea aeronavei. Ulterior, autoritățile au stabilit că acesta suferea de probleme psihice pe care le ascunsese angajatorului. În urma accidentului, Uniunea Europeană a introdus evaluări psihologice obligatorii pentru piloți înainte de angajare.

Misterul MH370 nu a fost nici astăzi rezolvat complet

Dispariția zborului Malaysia Airlines MH370 în martie 2014 rămâne unul dintre cele mai mari mistere din istoria aviației. Avionul, care transporta 239 de persoane, a dispărut în timpul unei curse dintre Kuala Lumpur și Beijing. Investigațiile au arătat că aeronava și-a schimbat deliberat traseul înainte de a se pierde deasupra Oceanului Indian. Anchetatorii nu au reușit însă să stabilească cine a modificat cursul avionului și nici să ofere o explicație definitivă pentru dispariția acestuia.

Alte accidente controversate

Printre cazurile analizate de experți se numără și prăbușirea unui avion EgyptAir în 1999, în largul coastelor statului american Massachusetts. Ancheta americană a concluzionat că un copilot a provocat intenționat accidentul, însă autoritățile egiptene au contestat această versiune și au invocat posibile probleme tehnice. Un alt dosar controversat este cel al zborului SilkAir 185 din 1997. Aeronava s-a prăbușit în Indonezia, iar toate cele 104 persoane aflate la bord au murit. Deși investigatorii indonezieni nu au putut stabili cauza exactă, experții americani au susținut că există indicii care sugerează o intervenție deliberată din cabina de pilotaj.

Mai recent, în 2022, avionul China Eastern Airlines care transporta 132 de persoane s-a prăbușit în sudul Chinei. Date publicate în 2026 de autoritățile americane indică faptul că alimentarea cu combustibil a ambelor motoare a fost oprită în timpul zborului. Ancheta oficială chineză nu a oferit încă o concluzie finală.