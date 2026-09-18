Siegfried Mureșan nu este încă desemnat oficial. Nicușor Dan este în Ucraina și va semna decretul sâmbătă

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, 18 septembrie, că va semna sâmbătă decretul prin care Siegfried Mureșan va fi desemnat oficial candidat pentru funcția de prim-ministru. Documentul urmează să fie publicat luni, 21 septembrie, în Monitorul Oficial. Șeful statului recunoaște că obținerea voturilor necesare în Parlament va fi dificilă, dar spune că își dorește ca Mureșan să reușească.

Nicușor Dan a făcut declarațiile în Ucraina, unde participă vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică.

„Eu sper să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a declarat președintele, întrebat despre șansele lui Siegfried Mureșan de a obține votul de încredere al Parlamentului.

Decretul, semnat sâmbătă și publicat luni

Președintele a precizat că decretul de desemnare va fi semnat pe parcursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie, iar publicarea în Monitorul Oficial este programată pentru luni, 21 septembrie.

Constituția prevede că un candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru trebuie să solicite, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și asupra întregii liste a viitorului Cabinet. Guvernul primește încrederea prin votul majorității deputaților și senatorilor.

În acest interval, Siegfried Mureșan va trebui să negocieze atât componența Executivului și programul de guvernare, cât și sprijinul parlamentar necesar pentru învestitură.

Nicușor Dan evită deocamdată scenariul anticipatelor

Întrebat dacă România s-ar putea îndrepta spre alegeri anticipate în cazul în care noua încercare de formare a Guvernului eșuează, Nicușor Dan nu a intrat în detalii.

„Haideți să ne uităm la prima etapă”, a răspuns șeful statului.

Siegfried Mureșan a fost nominalizat de Nicușor Dan joi, 17 septembrie, după mai mult de șase ore de consultări cu formațiunile parlamentare. Președintele a explicat atunci că europarlamentarul a fost propunerea care a beneficiat de cea mai mare susținere exprimată în cadrul consultărilor și a subliniat că nu există încă o majoritate parlamentară conturată.

La scurt timp după anunțul de la Palatul Cotroceni, Mureșan a transmis public că acceptă propunerea președintelui.

Europarlamentarul PNL, în vârstă de 45 de ani, este vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.