Victor Negrescu afirmă că „încep justificările PNL-USR pentru un eventual eșec”. Solicitările venite din partea PSD pentru Siegfried Mureșan

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu critică, într-o postare pe Facebook, reacțiile PNL și USR după desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și susține că deja apar „justificări” pentru un eventual eșec al acestuia.

Acesta spune că social-democrații vor „analiza situația și programul care va fi propus”, precizând că „nu ar strica nici ca Siegfried Mureșan să vină la sediul PSD” pentru negocieri.

El mai spune că PNL și USR încearcă să prezinte nominalizarea lui Mureșan ca parte a unui „plan machiavelic” și că cele două partide se prezintă drept „victime”, cu toate că „sunt la guvernare și au primit nominalizarea solicitată”.

„Încep deja justificările PNL-USR pentru un eventual eșec. Ni se spune că această nominalizare face parte dintr-un plan machiavelic. Că ei sunt victime deși sunt la guvernare și au primit nominalizarea solicitată”, a scris Victor Negrescu.

Europarlamentarul PSD face referire și la declarațiile lui Ilie Bolojan, care a spus că a aflat cu aproximativ 30 de minute înainte despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan.

„În același timp, Ilie Bolojan spune că a aflat despre nominalizare cu aproximativ 30 de minute înainte de anunț, deși este normal ca omul lui să îl anunțe”, afirmă Negrescu.

„Ni se spune că propunerea lor a fost mereu una serioasă, dar abia acum se apucă de treabă, deși sunt deja la guvernare. Ne spun nonșalant că vor căuta să înțeleagă realitatea, deși tot ei sunt la guvernare”, mai scrie europarlamentarul PSD.

Acesta mai precizează că, în acest moment, există „o întrebare simplă: dacă abia acum caută să înțeleagă realitatea și să se uite la datele economice, ce au făcut până acum la guvernare?”.

Europarlamentarul PSD speră ca aceste explicații să nu fie folosite ulterior pentru a justifica lipsa unei majorități parlamentare sau un nou blocaj politic.

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, după consultările cu partidele, că în acest moment nu există o majoritate conturată, iar Mureșan are la dispoziție 10 zile pentru a forma Guvernul și a cere votul de încredere al Parlamentului.

„Sper ca toate acestea să nu devină, peste câteva zile, explicații pentru lipsa unei majorități sau pentru un nou blocaj politic. Dar, dincolo de politicieni, funcții și jocurile politice, adevărata discuție trebuie să fie despre economie și despre problemele românilor”, a transmis Negrescu.

Făcând referire la obiectivele pe care PSD le are privind viitorul Guvern, Negrescu spune că „prioritățile sunt clare” pentru social-demicrați.

„Trebuie să relansăm economia. Să protejăm locurile de muncă și puterea de cumpărare. Să sprijinim firmele românești și IMM-urile. Să deblocăm investițiile și fondurile europene. Să oferim predictibilitate fiscală și să oprim creșterea taxelor pusă în cârca celor care muncesc și produc”, afirmă Victor Negrescu.

El afirmă că sunt necesare investiții în educație și sănătate, sprijin pentru comunitățile locale și un plan pentru absorbția fondurilor europene și pentru viitorul buget al Uniunii Europene.

„România a pierdut deja prea mult timp. Aici au eșuat Ilie Bolojan și partidele de dreapta PNL-USR. De aceea, guvernul Bolojan a căzut în Parlament și peste 70% dintre români resping guvernarea sa”, afirmă Negrescu.

Eurodeputatul amintește că PSD a transmis în mod oficial că va analiza situația și programul de guvernare care va fi propus.

„În mesajele publice oficiale ale Partidului Social Democrat s-a comunicat foarte clar că vom analiza situația și programul care va fi propus. Poate că nu ar strica nici ca Siegfried Mureșan să vină la sediul PSD din Kiseleff. Sau, poate și mai bine, într-o localitate mai mică, pentru a cunoaște România reală”, afirmă Victor Negrescu.

Negrescu îi cere noului premier propus și să renunțe la mandatul din Parlamentul European, „unde a fost ales pe listă cu PSD”, dacă vrea să demonstreze că își asumă funcția de premier.

„Să admită că agresivitatea sa față de social-democrați a fost greșită și puerilă și apoi să discutăm serios. Despre România. Despre economie. Despre relansarea investițiilor și protejarea nivelului de trai al românilor. Pentru că despre asta ar trebui să fie, de fapt, toată această discuție”, a mai transmis Victor Negrescu.