O fostă prefectă USR de Timiș, reținută într-un dosar de fraudă. PSD: „USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților”

PSD a criticat vineri, 18 septembrie, acei membri din USR care au fost implicați în dosare penale, în contextul în care o fostă prefectă este acum și ea anchetată. Social-democrații spun că USR ar deveni un partid cu din ce în ce mai mulți membri cercetați de autorități.

„PSD denunță duplicitatea USR în respectarea standardelor de integritate în politică. În trecut, cereau cu agresivitate altor partide să se delimiteze prompt și categoric de penali și condamnați. Astăzi însă nimeni din USR nu cere excluderea din partid a fostei prefecte USR de Timiș, reținută de procurorii Parchetului European pentru fraude cu fonduri europene destinate persoanelor defavorizate”, au transmis social-democrații printr-un comunicat de presă.

PSD critică lipsa unei reacții din partea USR

Partidul Social Democrat mai condamnă USR și pentru faptul că nu a reacționat public după ce s-a aflat despre ancheta în care este implicată colega lor de partid, Cornelia Elena Micicoi.

„Tăcerea rușinoasă a USR după reținerea colegei penale nu e deloc întâmplătoare, având în vedere că aceasta era una dintre cele mai înverșunate participante la mitingul organizat de partid pentru susținerea președintelui USR condamnat definitiv pentru conflict de interese. În USR a devenit fapt obișnuit ca hoții să apere condamnații, iar penalii să fie susținuți de cei cu probleme de integritate! USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților! A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR”, a mai scris PSD în comunicat.

PSD a făcut „lista rușinii” din USR

Social-democrații au enumerat 13 membri care au fost anchetați și chiar condamnați ai USR, iar în fruntea listei se află Dominic Fritz, președintele partidului, condamnat definitiv pentru conflict de interese.

„Fritz Dominic, condamnat definitiv pentru conflict de interese, votat în unanimitate în partid pentru a rămâne șeful USR.

Armand Clotilde, o penală, condamnată în primă instanță, pusă pe primul loc pe lista de candidați a USR București, pentru Senat.

Voiculescu Vlad, un penal cercetat pentru mega-frauda cu vaccinuri COVID, pus pe locul 2 pe lista candidaților USR pentru Parlamentul European.

Viziteu Lucian, un penal cercetat de DNA pentru atribuirea ilegală a unei locuințe de serviciu din fondul locativ al Primăriei Bacău, susținut de USR pentru obținerea unui nou mandat de primar.

Coliban Allen, un penal cercetat de DNA pentru deturnarea fondurilor Primăriei Brașov către ONG-ul personal, susținut, fără succes, de USR pentru obținerea unui nou mandat de primar.

Romacean Paula, viceprimărița USR și mâna dreaptă a fostului primar USR de la Timișoara, condamnată în primă instanță pentru conflict de interese, dar susținută cu înverșunare de șeful său de partid.

Lațcău Ruben, viceprimar USR la Timișoara, condamnat la muncă în folosul comunității pentru conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice. CSM a decis că acesta a afectat independența justiției prin atacurile și jignirile adresate magistraților.

Ion Stelian, care a declarat în fals că este persoană cu dizabilități și că lucra la o instituție publică pentru a primi o locuință de la ANL, a fost promovat de USR în funcția de ministru al Justiției.

Miron Andreea, condamnată definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, numită de USR administrator public al Primăriei Brașov, iar apoi promovată ca șefă de cabinet de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău. A fost inclusă în grupul guvernamental care gestionează banii europeni din SAFE.

Silvache Oana, cercetată penal de DNA pentru luare de mită, pusă de USR directoare la Administrația Spitalelor din București.

Haiduc Nicolae Gigel, dublu condamnat penal pentru violență extremă, a candidat din partea USR-PLUS la Primăria Orașului Câmpeni, Alba.

Chirian Claudiu, condamnat penal definitiv pentru uciderea din culpă a unui bătrân, propus subprefect la Mehedinți din partea USR.

Crosu Ciprian, cercetat penal după ce a snopit în bătaie o femeie, reprezintă USR la Primăria Comunei Rediu din Iași”, a mai precizat PSD.

Atacurile din partea social-democraților vin pe fondul neînțelegerilor dintre cele două partide, după ce și USR a criticat dur social-democrații, tot pentru dosarele penale în care au fost cercetați foști lideri PSD.