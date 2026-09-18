„ N-au program, au o rotativă”. Sorin Grindeanu dă de pământ cu negocierile pentru noul Guvern

Într-o postare pe Facebook, vineri, Grindeanu spune: „N-au program, au o rotativă”, criticând ideea unei noi rotații la conducerea Guvernului.

„După ce au ținut țara blocată patru luni și jumătate pentru a rămâne pe funcții, mă așteptam ca premierul desemnat și liderii dreptei să aibă deja pregătit un lucru elementar: un plan pentru România”, a scris liderul PSD pe Facebook.

Grindeanu cere un plan economic

Sorin Grindeanu susține că viitorul Guvern trebuie să explice concret cum intenționează să redreseze economia și ce politică fiscală va aplica.

În plus, el cere clarificări și cu privire la măsurile pentru protejarea puterii de cumpărare, susținerea investițiilor și menținerea locurilor de muncă.

„Și, mai ales, dacă intenționează să continue politica de austeritate a Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția, așa cum au cerut românii”, a transmis Grindeanu.

Critici la adresa PNL și USR

Președintele PSD acuză PNL și USR că se concentrează pe împărțirea funcțiilor înainte de prezentarea programului de guvernare.

Grindeanu îl critică și pe premierul desemnat Siegfried Mureșan pentru faptul că, în opinia sa, își acordă prea mult timp pentru pregătirea programului.

„Am înțeles că domnul Mureșan are obiceiul de a-și lua „timp de gândire”. Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară „Jos PSD””, a mai scris liderul PSD.

PSD vrea să vadă programul înaintea deciziei privind Guvernul

Sorin Grindeanu mai afirmă că, de la desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, leul a pierdut teren în raport cu euro.

Potrivit liderului PSD, partidul va pune accent pe programul de guvernare și pe măsurile economice înainte de a decide asupra susținerii viitorului Guvern.

„PSD este ferm: întâi programul pentru România, întâi măsurile pentru români”, a mai sous Grindeanu.