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Alexandru Nazare, discuții cu omologul francez la ECOFIN: România și Franța traversează, la dimensiuni diferite, provocări comune

Ministrul interimar de Finanțe Alexandru Nazare s-a întâlnit vineri cu ministrul francez al Economiei și Finanțelor Roland Lescure. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea fiscală, costurile de finanțare și atragerea de investiții productive în România.
Alexandru Nazare, discuții cu omologul francez la ECOFIN: România și Franța traversează, la dimensiuni diferite, provocări comune
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Radu Mocanu
18 sept. 2026, 17:47, Politic
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România și Franța traversează, la dimensiuni diferite, provocări comune: presiuni asupra finanțelor publice, nevoia de a proteja coeziunea socială și, în același timp, necesitatea de a finanța investițiile și noile priorități strategice ale Europei într-un context extern dificil”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Nazare. 

Nazare a subliniat că autoritățile de la București urmăresc continuarea consolidării fiscale și menținerea unui acces stabil la piețele financiare, cu scopul de a reduce costurile de finanțare a statului. 

Am convenit ca Trezoreriile României și Franței să continue dialogul la nivel tehnic, inclusiv pe diversificarea bazei de investitori și dezvoltarea instrumentelor prin care ne finanțăm economiile”, a transmis ministrul. 

Miniștrii au discutat și despre investiții și industrie, Nazare subliniind rolul pe care îl are Franța ca partener economic al României. 

Franța este un partener economic important pentru România, iar industria auto este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei legături. Am prezentat instrumentele de ajutor de stat prin care vrem să atragem noi investiții și să dezvoltăm capacități de producție în România. Următorul pas va fi o întâlnire bilaterală între companii și instituțiile române și franceze care sprijină investițiile, finanțarea afacerilor și dezvoltarea industrială, pentru a identifica proiecte concrete”, a continuat Nazare. 

„Soluția structurală este să producem mai mult aici: să atragem capital, să dezvoltăm capacități industriale, să creștem valoarea adăugată și să integrăm mai puternic România în lanțurile europene de producție”, a conchis Nazare. 

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