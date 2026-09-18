Ministerul Energiei publică situația plăților și a investițiilor: PNRR se închide. Investițiile rămân

Ministerul Energiei a publicat vineri, 18 septembrie, situația plăților și investițiilor, la final de PNRR. Instituția a transmis că 67 de milioane de euro au fost reziliate din PNRR. „Ministerul Energiei menține ritmul ridicat de procesare financiară a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), înregistrând, în perioada 14–18 septembrie 2026, plăți și sume autorizate în valoare cumulată de peste 74 de milioane de euro”, a transmis ministerul printr-un anunț pe site-ul oficial.

Cele mai multe plăți din PNRR, pe ultima sută de metri la Energie

Datele centralizate de Ministerul Energiei arată că în acest an au fost depuse cereri de plată pentru sume mai mari decât în anii anteriori. Dacă până la finalul anului trecut ministerul a aprobat plăți de puțin peste 200 de milioane de euro, doar în anul 2026 au fost aprobate 332 de milioane de euro.

„După finalizarea investițiilor, provocarea este acum ca rezultatele obținute în teren să fie dublate de finalizarea tuturor operațiunilor financiare. Fiecare cerere procesată și fiecare plată efectuată în această perioadă înseamnă un pas înainte către închiderea programului. Performanța ultimelor săptămâni creează premisele pentru ca toate plățile către beneficiarii proiectelor PNRR din domeniul Energiei să fie finalizate cu aproximativ o lună înainte de termenul legal”, a mai transmis ministerul.

Până acum, situația plăților din PNRR la Ministerul Energiei este următoarea:

În intervalul 14–18 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 41,44 de milioane de euro și au fost autorizate 10 cereri de transfer, cu o valoare totală de 32,86 de milioane de euro;

Valoarea plăților efectuate în anul 2026: peste 332 de milioane de euro;

Total plăți cumulate către beneficiari de la începutul programului: peste 544 de milioane de euro;

11 cereri de transfer în curs de procesare, în valoare de aproximativ 55,02 milioane de euro.

Solicitări în curs de depunere pentru ultimele 25 milioane de euro

Ministerul a mai anunțat că încă pot fi depuse solicitări pentru o parte din banii din PNRR. Mai exact, conform situației la zi, în acest trimestru s-au depus 10 cereri de plată, în timp ce în trimestrul al doilea al anului 2025 doar o cerere a fost înregistrată la instituție.

Sursa foto: Ministerul Energiei„Închiderea financiară marchează finalul programului, nu și finalul rezultatelor sale. Capacitățile de producție din surse regenerabile, noile soluții de stocare, proiectele de eficiență energetică și infrastructura energetică modernizată prin PNRR vor continua să producă efecte mult după închiderea programului. Adevărata măsură a unei investiții nu este doar momentul în care este finalizată, ci ceea ce produce după finalizare”, a concluzionat instituția.