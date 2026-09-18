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Absorbție de 100% din PNRR la Ministerul Dezvoltării, în urma evaluării proiectelor

Ministerul Dezvoltării a anunțat vineri că a obținut o rată de absorbție de 100% a fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență după ce a finalizat evaluarea tuturor documentațiilor depuse de beneficiarii proiectelor.
Absorbție de 100% din PNRR la Ministerul Dezvoltării, în urma evaluării proiectelor
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
18 sept. 2026, 15:31, Politic
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„A fost finalizat procesul de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu rezultate care confirmă atingerea și depășirea țintelor asumate, de peste 100%. Fiecare euro a fost cheltuit în folosul dezvoltării comunităților locale din România”, a transmis ministrul interimar Cseke Attila, potrivit unui comunicat de presă emis de Ministerul Dezvoltării. 

Milioane de metri pătrați de clădiri consolidate și renovate

Ministerul a anunțat că fondurile din PNRR au fost folosite pentru a construi 115 creșe și 894 de locuințe nZEB+ pentru tineri și specialiști din domeniile sănătății și educației. 

De asemenea, au fost renovate energetic și consolidate seismic peste 1.000 de blocuri de locuințe, cu o suprafață totală de aproximativ 3.4 milioane de metri pătrați, dar și 750 de clădiri publice. 

În plus, au fost renovate alte peste 1.800 de clădiri publice, cu o suprafață de peste un milion de metri pătrați. 

Transport verde și sute de kilometri de piste pentru biciclete

Investițiile au vizat și tranziția către transportul verde, prin achiziționarea a 1.142 de vehicule nepoluante pentru transportul public și montarea a peste 2.000 de puncte de reîncărcare destinate vehiculelor electrice. 

Autoritățile au construit și 644 de kilometri de infrastructură pentru biciclete în localități, dar și alți 236 de kilometri de trasee cicloturistice, în afara localităților. 

„Investițiile finanțate prin PNRR înseamnă astăzi mii de proiecte și rezultate concrete în comunitățile din întreaga țară. De la creșe noi și blocuri renovate energetic, la clădiri publice renovate, transport public nepoluant, stații de reîncărcare și infrastructură pentru biciclete, investițiile gestionate de Ministerul Dezvoltării contribuie la modernizarea localităților și la îmbunătățirea serviciilor publice”, a mai transmis Cseke Attila. 

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