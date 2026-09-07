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Ministerul Dezvoltării, despre țintele prin PNRR pentru transportul verde: Peste 1.100 de vehicule nepoluante și 5.200 de stații de încărcare electrică

Ministerul Dezvoltării anunță că România a atins și ar fi depășit țintele asumate prin PNRR pentru dezvoltarea transportului verde și a infrastructurii destinate vehiculelor electrice. În privința stațiilor de reîncărcare, autoritățile ar fi instalat, de peste două ori mai multe decât și-ar fi asumat inițial.
Ministerul Dezvoltării, despre țintele prin PNRR pentru transportul verde: Peste 1.100 de vehicule nepoluante și 5.200 de stații de încărcare electrică
Sursa foto: Facebook
Radu Mocanu
07 sept. 2026, 10:04, Social
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„Ministerul Dezvoltării a atins și a depășit țintele asumate prin PNRR pentru dezvoltarea transportului verde și a infrastructurii destinate vehiculelor electrice. Au fost achiziționate, din fonduri europene, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, de autoritățile locale, beneficiarii investițiilor, 1.147 de vehicule nepoluante, printre care autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice, destinate transportului public local, față de o țintă asumată inițial de 1.135”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Dezvoltării. 

În ceea ce privește infrastructura pentru vehiculele electrice, ministerul precizează că rezultatele au depășit semnificativ ținta negociată. 

„Față de ținta renegociată de 2.000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii au raportat, în platforma online pusă la dispoziție de minister, 5.278 de puncte de încărcare realizate la nivel național”, a continuat ministerul. 

Ministrul de resort a declarat că aceste proiecte aduc beneficii directe calității vieții cetățenilor prin reducerea poluării și creează o rețea necesară pentru a facilita tranziția verde. 

„Transportul verde înseamnă mai puțină poluare și servicii publice mai bune. Am reușit să depășim atât ținta pentru vehiculele nepoluante, cât și, într-o proporție semnificativă, ținta pentru infrastructura de reîncărcare a mașinilor electrice. Cele peste 5.200 de puncte de reîncărcare creează o infrastructură necesară pentru tranziția către mobilitatea electrică”, a declarat Cseke Attila.  

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