INS: Regiunea Centru, printre zonele cu cele mai mari creșteri ale construcțiilor de locuințe

Creșterea a fost și mai pronunțată în trimestrul al doilea, când numărul locuințelor finalizate a fost cu aproximativ 47% mai mare decât în același interval al anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul II din 2026 au fost date în folosință 20.082 de locuințe, față de 13.647 în trimestrul II 2025, ceea ce înseamnă un plus de 6.435 de unități.

Aproape două treimi dintre locuințele din trimestrul II, în mediul urban

Creșterea s-a concentrat puternic în orașe. Numărul locuințelor finalizate în mediul urban a urcat de la 7.223 în trimestrul II 2025 la 12.841 în perioada similară din acest an, ceea ce înseamnă un plus de 5.618 unități.

În mediul rural au fost finalizate 7.241 de locuințe, cu 817 mai multe decât cu un an înainte.

Astfel, mediul urban a ajuns să concentreze 63,9% din totalul locuințelor terminate în trimestrul al doilea, comparativ cu 52,9% în aceeași perioadă din 2025.

Datele INS arată și o dominație categorică a investițiilor private. Din cele 20.082 de locuințe terminate în trimestrul II, 19.957 au fost realizate din fonduri private și numai 125 din fonduri publice.

Comparativ cu anul trecut, numărul locuințelor finanțate privat a crescut cu 6.697, în timp ce numărul celor realizate din fonduri publice s-a redus cu 262.

Regiunea Centru, plus de 1.168 de locuințe într-un trimestru

Cele mai mari diferențe față de trimestrul II 2025 au fost înregistrate în București-Ilfov, unde au fost finalizate 6.946 de locuințe, cu 3.745 mai multe decât în perioada similară a anului trecut.

Pe locul următor în funcție de creșterea numerică se află regiunea Centru, care cuprinde județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Aici au fost finalizate 2.679 de locuințe, față de 1.511 în trimestrul II 2025, ceea ce reprezintă un plus de 1.168 de unități.

Regiunea Vest a consemnat o creștere cu 952 de locuințe, iar Nord-Vest cu 616.

Singura regiune în care INS raportează o scădere este Sud-Est. Numărul locuințelor terminate aici a coborât de la 1.745 la 1.002, cu 743 mai puține.

Aproape 32.000 de locuințe în șase luni

La nivelul întregului semestru I, în România au fost date în folosință 31.958 de locuințe, comparativ cu 24.609 în primele șase luni din 2025. Creșterea este de 7.349 de unități, respectiv de aproximativ 30%.

Din total, 19.082 de locuințe au fost finalizate în mediul urban și 12.876 în mediul rural. Ponderea orașelor a ajuns astfel la 59,7%.

Și mai evidentă este diferența în funcție de sursa finanțării. Din cele aproape 32.000 de locuințe terminate în primul semestru, 31.599 au fost realizate din fonduri private și doar 359 din fonduri publice.

Într-un an, numărul locuințelor realizate din finanțare privată a crescut cu 7.832, în timp ce segmentul finanțat din fonduri publice a pierdut 483 de unități.

București-Ilfov concentrează o treime din locuințele noi

București-Ilfov rămâne detașat principala zonă de dezvoltare rezidențială. În primul semestru au fost finalizate aici 10.773 de locuințe, reprezentând 33,7% din totalul național.

Față de primele șase luni din 2025, regiunea a înregistrat un plus de 3.762 de locuințe.

O evoluție importantă a avut și regiunea Vest, unde numărul locuințelor terminate a crescut de la 1.994 la 3.695, respectiv cu 1.701 unități.

În regiunea Centru au fost finalizate 3.746 de locuințe, cu 1.163 mai multe decât în primul semestru din 2025. Creșteri au mai fost consemnate în Nord-Vest (+887), Sud-Muntenia (+376), Nord-Est (+316) și Sud-Vest Oltenia (+6).

Sud-Est a fost din nou singura regiune pe minus, cu 1.862 de locuințe finalizate, cu 862 mai puține față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Datele publicate de INS pentru trimestrul II și semestrul I 2026 sunt provizorii.