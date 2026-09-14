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60.000 de jucării contrafăcute, descoperite în Portul Constanța. Valoarea depășește 700.000 de lei

Circa 60.000 de jucării, susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute, au fost descoperite de polițiștii de frontieră în Portul Constanța. Bunurile, evaluate la peste 700.000 de lei, se aflau într-un container sosit din China.
60.000 de jucării contrafăcute, descoperite în Portul Constanța. Valoarea depășește 700.000 de lei
Laura Buciu
14 sept. 2026, 10:25, Social
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Bunurile erau destinate unei societăți comerciale din Ucraina.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori vamali, au efectuat, la 11 septembrie, un control fizic asupra unui container cu bunuri în Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea.

Containerul sosise din China și avea ca destinație o societate comercială din Ucraina.

În urma verificărilor amănunțite, autoritățile au descoperit aproximativ 60.000 de jucării despre care există suspiciunea că aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Valoarea estimată a bunurilor depășește 700.000 de lei.

Potrivit Gărzii de Coastă, polițiștii de frontieră desfășoară cercetări pentru punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu mărci înregistrate pentru produse identice ori similare, fapt care poate prejudicia titularii drepturilor de proprietate intelectuală.

Jucăriile au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizării, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

La finalizarea verificărilor, autoritățile urmează să dispună măsurile prevăzute de lege.

 

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