INS: Managerii anticipează creșteri accentuate de prețuri în construcții și comerț în următoarele luni

Rezultatele au fost obținute prin anchetele statistice de conjunctură realizate în luna august 2026 și reflectă estimările managerilor întreprinderilor privind evoluția activității economice, a numărului de salariați și a prețurilor, a transmis INS.

Soldul conjunctural este calculat ca diferență între ponderea celor care estimează o creștere și ponderea celor care anticipează o scădere. INS subliniază că acesta indică percepția managerilor asupra dinamicii unui fenomen și nu trebuie confundat cu ritmul de creștere sau scădere al unui indicator statistic.

Industria prelucrătoare

Managerii din industria prelucrătoare anticipează pentru perioada august-octombrie o relativă stabilitate a volumului producției, reflectată printr-un sold conjunctural de -1%.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimează o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de -5%.

Prețurile produselor industriale sunt așteptate să înregistreze o creștere, indicată printr-un sold conjunctural de +21%.

Construcții

În ceea ce privește volumul producției în sectorul construcțiilor, se prognozează o relativă stabilitate în perioada analizată, cu un sold conjunctural de +4%.

Managerii prevăd o relativă stabilitate a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de +2%.

Se așteaptă ca prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o tendință ascendentă, reflectată printr-un sold conjunctural de +41%.

Comerț cu amănuntul

În sectorul comerțului cu amănuntul, managerii estimează o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind de +5%.

Angajatorii anticipează, în ceea ce privește forța de muncă, o tendință de creștere moderată a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de +6%.

Majorări de prețuri sunt estimate de 43% dintre respondenți, iar scăderi de doar 3%, soldul conjunctural de +40% indicând o creștere accentuată.

Servicii

Pe baza datelor estimate, volumul serviciilor, respectiv cifra de afaceri, indică o relativă stabilitate, cu un sold conjunctural de +1%.

De asemenea, numărul salariaților este prognozat să rămână relativ stabil, soldul conjunctural fiind de -2%.

Prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor sunt anticipate să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +17%.