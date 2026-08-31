De acum, fondurile aferente tranzacțiilor autentificate de notari se pot gestiona mai simplu și mai sigur ca niciodată printr-un produs personalizat construit de Libra Internet Bank.

Este vorba de Contul Special Notarial, un produs gândit de specialiștii în profesii liberale de la Libra Internet Bank pentru Birourile Individuale Notariale și Societățile Profesionale Notariale. Pe scurt: un cont făcut ca să țină banii din tranzacții separat, clar și ușor de urmărit, tot procesul fiind digital, de la un capăt la altul.

Ce înseamnă, concret, pentru un notar?

Administrarea fondurilor consemnate în tranzacții devine mai clară, mai rapidă și complet digitală.

Separarea clară a fondurilor din tranzacții de restul activității biroului;

din tranzacții de restul activității biroului; Trasabilitate completă , de la încasare până la plata către vânzător;

, de la încasare până la plata către vânzător; Acces rapid, digital , la dovezile de încasare și plată care stau la baza actului notarial, fără căutări prin arhive sau extrase;

, la dovezile de încasare și plată care stau la baza actului notarial, fără căutări prin arhive sau extrase; Protecție suplimentară : sumele din Contul Special Notarial nu sunt supuse popririlor;

: sumele din Contul Special Notarial nu sunt supuse popririlor; Claritate și pentru cazuri speciale, donații sau împrumuturi.

De ce merită atenția unui notar?

Pentru că e un instrument care lucrează pentru el, nu invers. Administrarea e 100% digitală, prin Aplicația Libra desktop, cu un cost lunar fix de 100 lei și fără comisioane pentru deschidere, încasări prin ordin de plată sau transferuri prin ordin de plată și este disponibil pentru toți notarii care au sau deschid un cont curent la Libra Internet Bank. Contul curent poate fi deschis online sau în oricare dintre sucursale și are un raport excelent cost/beneficii.

Rezultatul final, un birou notarial mai eficient, cu fonduri administrate transparent, predictibil și cu un plus de siguranță atât pentru notar, cât și pentru clienții săi.

Contul Special Notarial poate facilita, de asemenea, trasabilitatea fondurilor provenite din donații sau împrumuturi, contribuind la identificarea beneficiarului real al tranzacției și a sursei fondurilor.

Mai multe informații despre Contul Special Notarial sunt disponibile pe site-ul Libra Internet Bank: https://www.librabank.ro/cont-curent-notarial