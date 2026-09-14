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Milioane de lei puse în joc la Loto. Cât au ajuns reporturile la 6/49, Joker și Noroc

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc vor avea loc joi, 17 septembrie, după ce la tragerile speciale de duminică au fost acordate aproape 49.000 de câștiguri.
Milioane de lei puse în joc la Loto. Cât au ajuns reporturile la 6/49, Joker și Noroc
Sursa foto: Mediafax Foto/Alexandra Pandrea
Oana Antipa
14 sept. 2026, 11:05, Social
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Numai la primele categorii de la Loto 6/49 și Joker, reporturile cumulate se apropie de 15 milioane de lei.

Potrivit Loteriei Române, la Tragerile Speciale Loto Aniversare din 13 septembrie au fost acordate 48.744 de câștiguri, în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

Peste 7,8 milioane de lei la Loto 6/49

Cel mai mare report anunțat pentru tragerile de joi este la Loto 6/49. La categoria I sunt în joc peste 7,82 milioane de lei, echivalentul a peste 1,48 milioane de euro.

Un premiu apropiat ca valoare este disponibil la Joker, unde reportul categoriei I depășește 7,08 milioane de lei, respectiv peste 1,34 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 4,87 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 928.100 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,46 milioane de lei, adică mai mult de 278.200 de euro.

Sume importante sunt puse în joc și la celelalte două jocuri. La Noroc Plus, reportul categoriei I depășește 869.200 de lei, iar la Super Noroc reportul cumulat este de peste 431.700 de lei.

Adunate, reporturile anunțate de Loteria Română pentru cele șase jocuri depășesc 22,5 milioane de lei.

Peste 900.000 de lei pentru un bilet jucat la Alba Iulia

Tragerile speciale de duminică au adus și mai multe câștiguri importante.

La tragerea suplimentară Joker, un jucător a obținut la categoria a II-a un premiu de 904.306,09 lei. Biletul câștigător a fost cumpărat de la o agenție loto din Alba Iulia.

Tot la tragerea suplimentară Joker, categoria a III-a a adus două premii în valoare de câte 97.986,77 lei. Biletele au fost jucate la agenții loto din Brăila și din Sectorul 4 al Capitalei.

La Noroc, categoria a III-a, un bilet cumpărat dintr-o agenție din Sectorul 3 al Bucureștiului a adus un câștig de 84.004,56 lei.

Premii și la Loto 5/40

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică au fost înregistrate două câștiguri la categoria a II-a, fiecare în valoare de 52.686 de lei.

Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție din Craiova, iar celălalt a fost cumpărat online, prin platforma Loteriei Române.

La tragerea suplimentară Loto 5/40, categoria a II-a, a fost acordat un premiu de 56.331 de lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, județul Argeș.

Următoarele trageri Loto sunt programate joi, 17 septembrie.

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