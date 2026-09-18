Cum a decurs desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce a discutat cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Nu poate fi vorba de ezitări”

„Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare”, a declarat Siegfried Mureșan la Digi24.

Mureșan spune că i-a cerut președintelui o discuție „așezată”, în condițiile în care cei doi nu discutaseră până atunci despre formarea noului Guvern.

„I-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea guvernului în această perioadă. (…) Am agreat să fim în legătură, am agreat să ne întâlnim la revenirea în țară a domniei sale săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere”, a spus acesta.

Mureșan, după discuția cu Nicușor Dan: L-am informat pe Ilie Bolojan

După discuția cu Nicușor Dan, Mureșan l-a informat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, iar ulterior au fost informați și liderii USR și UDMR.

„După care eu, evident, l-am informat pe președintele Partidului Național Liberal, fiindcă pentru mine relația strânsă și coordonarea cu partidul meu și cu colegii din partid este extrem de importantă. A fost pentru noi, mulți colegi liberali, o traumă modul în care s-a încercat formarea guvernului condus de domnul Adrian Veștea. Și am avut o discuție cu președintele Ilie Bolojan. Împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acesta este un lucru esențial. Adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin sunt importante pentru mine”, a afirmat Mureșan.

El a precizat că a avut apoi o a doua discuție cu președintele, în care Nicușor Dan l-a informat că urma să facă public anunțul.

Întrebat ce ar fi făcut dacă Ilie Bolojan i-ar fi cerut să nu accepte mandatul, Mureșan a răspuns că este convins că liderul PNL nu ar fi făcut acest lucru.

„Noi am decis împreună cu colegii din Partidul Național Liberal în urmă cu 85 de zile să înaintăm candidatura mea pentru poziția de prim-ministru. La fel, USR și UDMR au decis în ședințele statutare ale partidelor lor. Pentru noi a fost foarte clar de la finalul lunii iunie că noi suntem pregătiți să formăm guvernul și că nu există nicio ezitare și nicio răzgândire din partea noastră”, a declarat liberalul.

Mureșan respinge ideea că ar fi ezitat să accepte desemnarea

Mureșan a respins și interpretarea potrivit căreia ar fi avut nevoie de timp pentru a decide dacă acceptă propunerea lui Nicușor Dan.

„Nu, acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect și, dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Ieri chiar nu poate fi vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile”, a adăugat Siegfried Mureșan.