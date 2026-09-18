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Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Transcarpatia: Drepturile și interesele comunității, o prioritate majoră

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, în Polianîția, cu reprezentanții comunității românești din Transcarpatia și le-a transmis că apărarea drepturilor și intereselor românilor din afara țării reprezintă o prioritate majoră pentru România.
Nicușor Dan, mesaj pentru românii din Transcarpatia: Drepturile și interesele comunității, o prioritate majoră
Foto: Facebook/Nicușor Dan
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 21:35, Politic
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„A fost o bucurie să mă întâlnesc astăzi la Polianîția cu reprezentanții comunității de români din Transcarpatia”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a spus că discuția a fost una „sinceră și necesară”, pentru a afla direct de la reprezentanții comunității care sunt problemele cu care se confruntă, precum și proiectele și prioritățile pe care aceștia doresc să le promoveze pentru păstrarea unei legături cât mai apropiate cu România.

„I-am asigurat pe cei prezenți la întâlnire că apărarea drepturilor și intereselor comunităților de români este o prioritate majoră și că reprezintă aspectul crucial al misiunii pe care ambasadele și consulatele României le au peste hotare”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că unele dintre soluțiile pentru problemele comunității depind de existența unei finanțări adecvate și de modificări legislative.

„Este evident că parte din soluții depind și de finanțare adecvată și de reforme legislative”, a spus președintele.

El a adăugat că drepturile comunității românești din Ucraina reprezintă un subiect pe care îl discută cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

„Totodată, am subliniat că discut de fiecare dată cu președintele Zelenski pe temele privind drepturile comunității și comunicăm de fiecare dată ferm așteptările pe care le avem, la toate nivelurile de dialog diplomatic”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan se află în Ucraina, unde participă la Summitul Inițiativei pentru Integrarea Carpatică.

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