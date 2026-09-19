Nicușor Dan, apel la echilibru: Dacă citim presa, pare că suntem în preajma apocalipsei. Să ne bucurăm când avem succese

Nicușor Dan a participat la evenimentul de inaugurare a lucrărilor de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, unde a vorbit despre importanța investițiilor în infrastructura medicală și despre realizările României.

„Vreau să spun un lucru care cred că e important în zilele astea. Să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru”, a declarat președintele.

Șeful statului a făcut apel la echilibru, în raport cu discursul public dominat de un pesimism.

„Pare că, dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem”, a continuat Nicușor Dan.

Acesta a evidențiat reușita autorităților responsabile de proiectul Spitalului din Bistrița.

„Când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes. Și sunt multe altele. Și toate realizările astea noi, ca societate, le-am făcut împreună. Oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții. Și de aici speranța”, a mai subliniat Dan.

Pentru a puncta parcursul României în ultima perioadă, șeful statului a prezentat un episod de la Summitul Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în care președintele Serbiei s-a declarat impresionat de dezvoltarea României.

„Ieri am participat la o conferință, la un summit în Ucraina, și acolo a participat președintele Serbiei care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici”, a mai precizat Nicușor Dan.