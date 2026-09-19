VIDEO | George Tuță: Reputația se câștigă în ani și se poate pierde într-o dimineață

Pentru George Cristian Tuță, mandatul de primar vine cu o administrație care trebuie să recupereze ani de întârzieri, dar și cu așteptări tot mai mari din partea oamenilor. În Sectorul 1 există proiecte, bani și idei, spune edilul, însă între intenție și rezultat se interpune adesea birocrația. Într-un dialog în care a răspuns inclusiv la întrebări despre reputație, bani, clădiri abandonate și viața dincolo de funcție, Tuță vorbește despre felul în care vede administrația și relația cu locuitorii.

„Nu cer încredere, arăt rezultate”

Pentru George Tuță, încrederea nu poate fi obținută prin promisiuni. În loc să încerce să convingă un locuitor nemulțumit, spune că preferă să îi arate șantierele, proiectele, contractele și execuția bugetară. După ani în care oamenilor li s-a promis „marea cu sarea”, rezultatul concret este cel care poate schimba această percepție.

Un proiect blocat de birocrație

Una dintre cele mai dificile situații întâlnite în administrație este momentul în care există bani, susținere din partea comunității și voință, dar un proiect rămâne blocat în proceduri. Un exemplu este viitorul parc sportiv dintre Arcul de Triumf și Casa Scânteii, proiect susținut de peste 10.000 de oameni. Chiar dacă spune că există resurse pentru realizarea lui, birocrația a întârziat transformarea zonei, iar administrația caută acum soluții pentru implementarea proiectului etapizat.

„Praful magic s-a terminat”

În campaniile electorale, schimbarea este una dintre promisiunile cel mai des auzite, consideră acesta. Locuitorii nu mai așteaptă însă minuni, ci predictibilitate și o imagine clară asupra direcției în care merge orașul. În administrație, spune George Tuță, bani se pot găsi, iar soluții există deja în multe situații. Mult mai greu este să îi convingi pe oameni că soluția aleasă este cea potrivită.

Un model din Anvers

O regulă pe care ar aduce-o în Sectorul 1 vine din Anvers, unde clădirile degradate, abandonate sau nelocuite pot fi supraimpozitate progresiv, iar în anumite condiții autoritățile pot interveni pentru reabilitarea lor. Tuță indică Hotelul Dunărea drept unul dintre exemplele care ar beneficia de o astfel de abordare. În prezent, administrația Sectorului 1 spune că a majorat cu 500% impozitul pentru acesta și aplică măsuri similare în cazul altor clădiri abandonate.

Primarul cu pantofi comozi

Pentru edil, funcția nu înseamnă să petreacă ziua în birou. Spune că un primar trebuie să fie pe străzi, pe șantiere și în mijlocul comunității, motiv pentru care, dacă ar trebui să păstreze o singură piesă vestimentară pe durata mandatului, ar alege o pereche de pantofi cât mai comozi. În viziunea sa, administrația trebuie să fie prezentă acolo unde se întâmplă lucrurile, nu doar în documente și ședințe.

„Reputația se poate pierde într-o dimineață”

Tuță face o paralelă între o stradă și reputația unui om. O stradă poate fi reparată într-un interval de câteva luni, în timp ce reputația se construiește în ani și poate fi pierdută foarte repede. De aceea, spune el, atât orașul, cât și imaginea unui om trebuie întreținute constant, nu reparate abia după ce apar problemele.