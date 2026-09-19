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Alexandru Nazare, discuții cu omologul său de la Roma. Combaterea evaziunii, investiții și atragerea capitalului diasporei, pe agenda întâlnirii

Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, s-a întâlnit cu omologul său italian, Giancarlo Giorgetti, în marja ECOFIN. Oficialii au discutat despre consolidarea finanțelor publice, competitivitate, investiții și comunitatea de români stabilită în Italia.
Alexandru Nazare, discuții cu omologul său de la Roma. Combaterea evaziunii, investiții și atragerea capitalului diasporei, pe agenda întâlnirii
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Radu Mocanu
19 sept. 2026, 10:02, Economic
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„Am avut, la ECOFIN, o discuție foarte bună cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al Economiei și Finanțelor, despre situația economică din cele două țări și despre perspectivele economiilor noastre în următorii ani”, a transmis Nazare printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Combaterea fraudei și digitalizarea fiscului, printre subiectele de discuție

Cei doi miniștri au discutat despre consolidarea finanțelor publice, competitivitate și susținerea investițiilor, dar și despre combaterea evaziunii și fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, digitalizarea administrației fiscale și dezvoltarea unor servicii publice și financiare. 

„România poate învăța din experiența Italiei în digitalizarea serviciilor, combaterea fraudei fiscale și finanțarea economiei”, a subliniat Nazare

„L-am invitat pe ministrul Giorgetti la București, pentru a continua aceste discuții împreună cu echipele noastre și pentru a transforma schimbul de experiență dintre România și Italia în proiecte concrete”, a mai transmis ministrul interimar. 

O temă centrală a întrevederii a vizat comunitatea românească din Italia, Nazare evidențiind contribuția semnificativă a acesteia la economiile ambelor țări. 

Mecanisme pentru atragerea investițiilor din diaspora

Oficialul a transmis că statul român urmărește să le ofere acestora posibilitatea de a transforma experiența, capitalul și competențele dobândite în străinătate în investiții în România. 

„Prin programul „Diaspora Investește Acasă”, susținem românii din străinătate care vor să dezvolte afaceri și capacități productive în România. Vrem să le oferim motive economice să investească în România și instrumente prin care o idee bună să poată deveni o afacere viabilă”, a informat Nazare. 

„Am împărtășit aceeași convingere: România și Italia au multe interese comune și pot construi mai mult împreună, de la finanțe publice și digitalizare, până la investiții”, a conchis ministrul. 

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