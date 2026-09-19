Cine sunt milionarii despre care nu vorbește nimeni? Au împreună o avere de 13 ori mai mare decât topul Forbes 40

Este vorba despre proprietarii unor afaceri private aparent obișnuite: reprezentanțe auto, cabinete medicale, firme de avocatură, restaurante, companii de consultanță sau producători, scrie Chicago Booth Review. Economiștii Owen Zidar, de la Princeton University, și Eric Zwick, de la University of Chicago, au analizat timp de mai bine de un deceniu date fiscale și informații despre companiile private și proprietarii acestora. Rezultatele sunt prezentate în cartea „The Everywhere Millionaire”.

Aproximativ 3 milioane de proprietari de afaceri foarte bogați

Cercetătorii definesc categoria „Main Street Millionaires” drept proprietarii unor afaceri private care au o avere netă de cel puțin 5 milioane de dolari. Estimarea lor indică aproximativ 3 milioane de astfel de proprietari în Statele Unite. Averea medie este de aproximativ 25 de milioane de dolari pentru fiecare.

În total, averea acestei categorii depășește de peste 13 ori averea cumulată a celor 400 de persoane de pe lista Forbes 400. Pentru fiecare membru al Forbes 400 există mai mult de 4.000 de proprietari de afaceri private cu averi de cel puțin 10 milioane de dolari.

Diferența dintre cele două categorii este și una de vizibilitate. Forbes 400 este dominată de persoane cunoscute publicului larg. În schimb, proprietarii identificați de cercetători sunt răspândiți în întreaga țară și nu sunt neapărat asociați cu branduri sau companii cunoscute la nivel național.

Cum au fost construite aceste averi

O mare parte dintre aceste averi provine din companii de tip „pass-through”, precum societățile S, parteneriatele și întreprinderile individuale. În cazul acestor structuri, profiturile companiei sunt transferate fiscal către proprietari și raportate în declarațiile lor individuale.

Cercetătorii au constatat că aceste afaceri au devenit mult mai importante în economia americană. Ponderea lor în veniturile companiilor americane a crescut puternic în ultimele decenii, iar până în 2011 acestea generau mai multe venituri decât companiile americane tradiționale organizate ca societăți.

Proprietarii bogați sunt concentrați în domenii foarte diferite. Printre sectoarele în care apar frecvent se numără serviciile juridice și financiare, reprezentanțele auto, consultanța, cabinetele medicale și stomatologice, restaurantele și producția.

Afaceri obișnuite, averi extraordinare

Unul dintre exemplele analizate de cercetători este Ben Caballero, fondatorul unei companii imobiliare din Texas. Firma sa avea doar 22 de angajați, iar Caballero avea un stil de viață aparent obișnuit. Cercetarea estima însă că averea sa ajunsese la aproximativ 3,7 miliarde de dolari în 2022.

Un alt exemplu este cel al unui cuplu din Milwaukee care a cumpărat o spălătorie auto în 2010 și a extins afacerea la patru locații. Compania a fost vândută în 2022 pentru 19 milioane de dolari, iar tranzacția a propulsat familia în categoria celor mai bogați 1% americani. Cercetătorii spun că, în multe cazuri, proprietarul este implicat direct în companie și își concentrează cea mai mare parte a averii într-o singură afacere.

O schimbare importantă în povestea averii americane

Fenomenul schimbă și modul în care poate fi privită creșterea inegalității în SUA. Dezbaterea publică se concentrează frecvent pe câteva zeci de miliardari foarte cunoscuți. Cercetarea lui Zidar și Zwick indică însă existența unei categorii mult mai numeroase de oameni foarte bogați, răspândiți în comunități din întreaga țară.

Unii și-au construit averile prin dezvoltarea unor companii locale. Alții au moștenit afaceri sau au beneficiat de structuri fiscale și reguli care le-au avantajat domeniile.

Cercetătorii atrag atenția și asupra influenței politice a acestui grup. Proprietarii bogați de afaceri private sunt reprezentați disproporționat în funcții publice, iar unele industrii în care aceștia activează beneficiază de reguli care pot limita concurența. Imaginea rezultată este, astfel, diferită de cea oferită de clasamentele miliardarilor.