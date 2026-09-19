Patru betoniere și două camioane, incendiate în curtea unei firme din Giurgiu. Pompierii spun că focul a fost pus intenționat

La locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SMURD. În zonă au ajuns și echipaje de poliție și jandarmerie.

ISU Giurgiu transmite că flăcările au cuprins patru autobetoniere, două camioane și o pompă de beton.

Pompierii au constatat că flăcările afectaseră cabinele vehiculelor, compartimentele motor și anvelopele.

În urma verificărilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a unei surse de aprindere.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul.