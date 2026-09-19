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Patru betoniere și două camioane, incendiate în curtea unei firme din Giurgiu. Pompierii spun că focul a fost pus intenționat

Mai multe vehicule, între care patru autobetoniere, două camioane, dar și o pompă de beton, au fost cuprinse de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă, în curtea unei societăți comerciale de pe șoseaua Portului din municipiul Giurgiu. Pompierii au stabilit că incendiul a fost declanșat prin folosirea intenționată a unei surse de aprindere.
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19 sept. 2026, 09:12, Social
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La locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere, o cisternă și o ambulanță SMURD. În zonă au ajuns și echipaje de poliție și jandarmerie.

ISU Giurgiu transmite că flăcările au cuprins patru autobetoniere, două camioane și o pompă de beton.

Pompierii au constatat că flăcările afectaseră cabinele vehiculelor, compartimentele motor și anvelopele.

În urma verificărilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind folosirea intenționată a unei surse de aprindere.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs incendiul.

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