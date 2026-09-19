Cină regală la Palatul Elisabeta înaintea aniversării a 30 de ani de căsătorie

La cină au participat Principesa Sofia, Principesa Maria și profesorul Dan Duda, precum și apropiați colaboratori și prieteni din România și din străinătate, potrivit unui mesaj publicat de Familia Regală a României.

Sâmbătă, 19 septembrie, Palatul Elisabeta găzduiește o sărbătoare dedicată celor 30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta cu Principele Radu. Evenimentul va avea loc în grădina palatului, începând cu ora 12.00, în prezența celor doi, a Principeselor Sofia și Maria și a unor invitați din România și din străinătate. Vor susține momente artistice Corul Regal și Orchestra de copii.

Margareta și Principele Radu s-au căsătorit la 21 septembrie 1996, la Lausanne, în Elveția. Nunta nu a putut avea loc în România, deoarece Regelui Mihai nu îi era permis la acea dată să revină în țară.