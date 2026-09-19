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Cină regală la Palatul Elisabeta înaintea aniversării a 30 de ani de căsătorie

Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au oferit vineri seara, la Palatul Elisabeta, o cină de familie, înaintea evenimentelor dedicate împlinirii a 30 de ani de la căsătoria celor doi.
Cină regală la Palatul Elisabeta înaintea aniversării a 30 de ani de căsătorie
Foto: Familia Regală a României
Cosmin Pirv
19 sept. 2026, 09:48, Social
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La cină au participat Principesa Sofia, Principesa Maria și profesorul Dan Duda, precum și apropiați colaboratori și prieteni din România și din străinătate, potrivit unui mesaj publicat de Familia Regală a României.

Sâmbătă, 19 septembrie, Palatul Elisabeta găzduiește o sărbătoare dedicată celor 30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta cu Principele Radu. Evenimentul va avea loc în grădina palatului, începând cu ora 12.00, în prezența celor doi, a Principeselor Sofia și Maria și a unor invitați din România și din străinătate. Vor susține momente artistice Corul Regal și Orchestra de copii.

Margareta și Principele Radu s-au căsătorit la 21 septembrie 1996, la Lausanne, în Elveția. Nunta nu a putut avea loc în România, deoarece Regelui Mihai nu îi era permis la acea dată să revină în țară.

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