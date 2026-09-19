Secretul facturilor mici la încălzire: La ce etaj se află apartamentul perfect

Apartamentele de la etajele inferioare (1-3) oferă un echilibru bun între accesibilitate, siguranță și confort și sunt cele mai căutate pe piață. Atunci când cumpărați sau închiriați o proprietate, suprafața și locația au adesea prioritate. Etajul joacă însă un rol crucial în calitatea vieții de zi cu zi și în prețul pe metru pătrat.

Apartamentele de la parter sunt adesea mai ieftine decât cele de la alte etaje și reprezintă prima alegere pentru anumite categorii de cumpărători, scrie Blic. Asta implică și cele mai mari compromisuri în ceea ce privește securitatea.

Avantaje: Independență absolută față de lift și scări, ceea ce le face ideale pentru persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, proprietarii de animale de companie și familiile cu copii mici. Evacuarea în caz de urgență este cea mai rapidă. Aceste apartamente rămân răcoroase vara. Multe proprietăți nou construite oferă o grădină corespunzătoare apartamentului de la parter.

Dezavantaje: Un risc crescut de spargeri, ceea ce face ca ușile de securitate, camerele de supraveghere sau grilajele de la ferestre să fie esențiale. Intimitatea este compromisă dacă ferestrele dau direct spre stradă sau trotuar. Nivelul de zgomot este mai ridicat (intrarea în clădire, interfonul, trecătorii), iar pardoselile sunt vizibil mai reci iarna.

Etajele superioare inferioare (etajele 2–4): punctul ideal

Primul și al doilea etaj sunt considerate în mod tradițional locațiile „premium” în clădirile mai vechi, dar și astăzi se vând la prețuri ridicate, deoarece oferă un echilibru excelent între accesibilitate și liniște.

Avantaje: Securitatea este semnificativ mai mare decât la parter, iar intimitatea nu mai reprezintă o problemă. Nu depindeți de lift, astfel încât defecțiunile nu vă vor perturba rutina zilnică, cumpărăturile alimentare sau mutarea. Apartamentele sunt „înconjurate” pe toate laturile de apartamentele învecinate. Asigură o izolare termică excelentă și facturi mai mici la încălzire.

Dezavantaje: Zgomotul și praful de pe stradă sunt încă sesizabile. În cazul în care clădirea dă spre un parc sau o stradă aglomerată cu copaci, coronamentul copacilor poate bloca complet priveliștea și poate împiedica pătrunderea luminii naturale.

Etajele medii și superioare (de la etajul 4): Lumină și aer proaspăt

Pe măsură ce urcați mai sus, agitația străzii se estompează treptat, iar apartamentul devine mai luminos și mai liniștit. Aceste etaje sunt populare în rândul cuplurilor tinere și al persoanelor care doresc să scape de zgomotul orașului.

Avantaje: Lumina naturală, care mărește vizual spațiul. Priveliștea este semnificativ mai frumoasă. Zgomotul traficului, praful și gazele de eșapament scad drastic, făcând aerul mai curat, iar țânțarii și insectele ajung mai rar la aceste înălțimi. Riscul de spargere este minim.

Dezavantaje: Dependența totală de lift. În cazul unei defecțiuni, deplasările zilnice devin un exercițiu fizic obositor, iar mutarea mobilierului nou este un coșmar. În lunile de vară, aceste apartamente se încălzesc mai repede, deoarece valurile de căldură urcă în sus.

Etajul superior (penthouse): Liniște sau riscul de infiltrații?

Odată evitate pe scară largă, apartamentele de la etajul superior (în special penthouse-urile din clădirile noi) sunt acum un simbol al statutului social. Necesită însă o verificare amănunțită înainte de cumpărare.

Avantaje: Liniște și pace garantate, deoarece nu există vecini deasupra care să mute mobilier, să umble în saboți sau să sară. Beneficiați de cele mai bune priveliști panoramice, lumină naturală maximă și izolare completă de zgomotul străzii. Adesea sunt dotate cu terase mari și spațioase.

Dezavantaje: Izolația acoperișului reprezintă cel mai mare risc. În cazul în care clădirea nu este bine construită, te vei confrunta cu infiltrații. Apartamentele de la ultimul etaj sunt expuse direct la soare vara și la frig iarna, ceea ce duce la costuri mai mari cu aerul condiționat și încălzirea.

De asemenea, în clădirile mai vechi, presiunea apei poate fi semnificativ mai slabă decât la etajele inferioare.

Valoarea de piață

Din perspectiva pieței imobiliare și din punct de vedere al caracterului practic universal, etajele al doilea și al treilea sunt, de departe, cele mai bune poziții din orice clădire.

Aceste etaje reprezintă combinația ideală a tuturor factorilor cheie. Sunt suficient de înalte pentru a oferi un sentiment de intimitate, siguranță și izolare față de zgomotul străzii. În același timp, sunt suficient de joase încât viața de zi cu zi, transportul cumpărăturilor sau mutarea să nu depindă de lift.

Apartamentele de la aceste etaje sunt „înconjurate” pe toate părțile de apartamentele învecinate, ceea ce le face cele mai eficiente din punct de vedere energetic.

Iarna, acestea sunt în mod natural mai calde, iar vara, mai plăcute. Asta reduce direct facturile la încălzire și aer condiționat. Datorită echilibrului între confort, siguranță și economie, apartamentele de la etajele al doilea și al treilea își găsesc cumpărători cel mai repede. Sunt cele mai ușor de închiriat și își păstrează valoarea de piață ridicată cel mai mult timp.