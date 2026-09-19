Câți ani apucă românii să stea la pensie. România este sub media UE

La nivelul UE, vârsta medie de ieșire la pensie era în 2024 de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. Pe baza speranței de viață, un bărbat european poate ajunge să trăiască, în medie, încă 18,4 ani, iar o femeie 21,8 ani, scrie Euronews.

România se află printre țările europene în care bărbații au cea mai scurtă perioadă estimată de viață după vârsta de pensionare. Alături de Bulgaria, Ungaria, Letonia și Lituania, România se situează sub pragul de 16 ani.

În cazul femeilor, diferența față de media europeană este de asemenea semnificativă. În România, perioada estimată după vârsta de pensionare este de 19,1 ani, în condițiile în care media UE ajunge la 21,8 ani.

Diferențele dintre state sunt mari. Pentru bărbați, perioada estimată de viață după pensionare variază de la 14,7 ani în Bulgaria și Ungaria până la 27,3 ani în Turcia. În Luxemburg, bărbații au o perioadă estimată de 22 de ani după vârsta de pensionare.

În cazul femeilor, diferența este și mai mare: de la 18,6 ani în Ungaria până la 34,5 ani în Turcia. În Luxemburg, femeile au o perioadă estimată de peste 25 de ani după vârsta de pensionare.

Femeile trăiesc mai mult după pensionare decât bărbații

Analiza arată că diferențele sunt influențate atât de vârsta legală de pensionare, cât și de speranța de viață. În Uniunea Europeană, femeile sunt estimate să trăiască, în medie, cu 3,4 ani mai mult după vârsta de pensionare decât bărbații.

Datele nu înseamnă că fiecare persoană primește efectiv pensie pentru numărul respectiv de ani. Euronews precizează că indicatorul este calculat pornind de la speranța de viață la vârsta de pensionare și presupune îndeplinirea condițiilor necesare pentru obținerea pensiei. De asemenea, unele persoane continuă să lucreze și după atingerea vârstei legale de pensionare.

Un alt indicator prezentat în analiză arată că vârsta la care europenii părăsesc efectiv piața muncii poate fi diferită de vârsta legală de pensionare. În UE, vârsta medie efectivă de ieșire din activitate era de 63,8 ani pentru bărbați și 62,9 ani pentru femei în 2024.