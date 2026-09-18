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Țara de lângă România care a dat lovitura în turism: numărul turiștilor a crescut cu 25%

Republica Moldova este surpriza turismului european din acest an. Numărul sosirilor de turiști internaționali a crescut cu 25% în prima jumătate a lui 2026, cea mai mare creștere înregistrată în Europa, potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite pentru Turism.
Țara de lângă România care a dat lovitura în turism: numărul turiștilor a crescut cu 25%
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 16:06, Știri externe
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Creșterea Moldovei la capitolul turism este mult peste media europeană. Europa a primit aproximativ 350 de milioane de turiști internaționali în perioada ianuarie-iunie 2026, cu 3% mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut, scrie Euronews.

Republica Moldova a avut însă un avans de 25% al sosirilor turistice. Grecia și Irlanda, următoarele destinații europene menționate de Euronews, au înregistrat creșteri de câte 15%.

Evoluția turismului nu a fost uniformă pe continent. Europa Centrală și de Est a avut o creștere de 4% în prima jumătate a anului, în timp ce Europa de Nord a crescut cu 3%.

În Europa de Vest, numărul sosirilor a scăzut cu 1%, evoluție asociată de ONU Turism, între altele, cu valurile de căldură și cu o cerere mai slabă din partea turiștilor veniți de la distanță.

La nivel mondial, turismul internațional a crescut cu numai 0,4% în primele șase luni ale anului, potrivit celui mai recent Barometru Mondial al Turismului.

Pentru întregul an 2026, ONU Turism estimează o creștere globală a sosirilor internaționale cu 1%-2%, după ce prognoza inițială indica un avans de 3%-4%.

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