Plan pentru „iudaizarea” zonelor arabe din Israel: un milion de evrei și 40 de noi localități

Politica de extindere a coloniilor israeliene în Cisiordania ocupată ar trebui aplicată și în Galileea și Negev, susține ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich, aliat apropiat al premierului Benjamin Netanyahu, care descrie această strategie drept o „revoluție” și o leagă de securitatea Israelului.

„Nu sunt suficienți evrei” în Galileea

„În câteva zile, se dovedește că ceea ce ar putea incendia Galileea nu sunt fermele de păstori, ci forțele islamiste radicale care se stabilesc într-un loc în care nu sunt suficienți evrei”, a scris Smotrich vineri pe X.

„Este timpul să aducem revoluția din Iudeea și Samaria în Galileea și Negev, pentru a salva statul Israel de următorul 7 octombrie”, a adăugat el, folosind denumirile biblice pentru Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

Galileea se află în nordul Israelului, iar Negev în sud, ambele regiuni având importante comunități arabe.

Un milion de evrei și 40 de noi localități

Smotrich a prezentat la sfârșitul lunii august programul denumit „Yes, Judaization”, prin care propune creșterea semnificativă a populației evreiești din Galileea și Negev.

Obiectivul anunțat este aducerea unui milion de evrei în cele două regiuni, construirea a 40 de noi localități și a zeci de ferme, extinderea celor existente și realizarea a sute de mii de locuințe.

Programul prevede și stimulente pentru evreii care se mută în cele două regiuni, inclusiv facilități pentru locuințele destinate medicilor, profesorilor, specialiștilor din tehnologie și rezerviștilor, precum și dezvoltarea unor mari zone industriale.

În același timp, planul prevede anularea unor proiecte de construcție aprobate în ultimii ani în comunitățile arabe. Smotrich susține că acestea ocupă rezerve importante de teren și reduc spațiul disponibil pentru viitoarea extindere a așezărilor evreiești.

Partidul Sionismul Religios, formațiune de extremă dreapta condusă de Smotrich, susține că vrea să aplice în Galileea și Negev modelul promovat de ministru în Cisiordania.

Pentru a pune în aplicare programul, partidul intenționează să obțină, în viitorul guvern, controlul instituțiilor care gestionează planificarea construcțiilor și terenurile statului.

Coloniștii israelieni, instalați ilegal într-o localitate arabă din Galileea

Ministrul a făcut referire și la protestele care au avut loc în ultimele zile în Majd al-Krum, o localitate arabă din Galileea, în nordul Israelului.

Locuitorii au protestat după ce coloniști israelieni din Cisiordania au instalat în zonă o tabără despre care autoritățile locale susțin că ar putea deveni nucleul unei noi așezări. În timpul manifestațiilor s-a scandat „Trăiască Palestina”.

Administrația din Majd al-Krum spune că tabăra a fost instalată pe un teren aflat în jurisdicția localității și că aceasta va împiedica accesul unor proprietari arabi la proprietăți și la livezile de măslini. De asemenea, coloniștii au extins o parte a amplasamentului și pe un teren privat.

Referindu-se la proteste, Smotrich a susținut că „acolo există forțe care văd statul Israel ca pe un inamic împotriva căruia trebuie să lupte”.