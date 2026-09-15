Netanyahu îi cere lui Lapid sprijin pentru creșterea bugetului apărării | Armata israeliană se confruntă cu o criză financiară

Netanyahu i-a cerut lui Lapid o întâlnire pentru a discuta proiectul de buget care ar urma să direcționeze sume importante către instituțiile de securitate.

Întâlnirea are loc în cadrul briefingului lunar pe probleme de securitate dintre premier și liderul opoziției.

Potrivit presei israeliene, la discuție ar urma să participe și generalul-maior Tamir Yadai, adjunctul șefului Statului Major al armatei.

Bugetul apărării a crescut cu zeci de miliarde de shekeli

Bugetul inițial al armatei pentru 2026 era de aproximativ 143 de miliarde de shekeli, echivalentul a circa 47 de miliarde de dolari.

După atacurile Israelului asupra Iranului și Libanului, Netanyahu a decis majorarea bugetului până la aproximativ 183 de miliarde de shekeli, adică aproape 60 de miliarde de dolari.

Problema este că o parte importantă din banii promiși nu au ajuns încă la armată.

O primă tranșă, în valoare de 15 miliarde de shekeli, trebuia transferată în august. Potrivit postului public KAN, plata nu a avut loc. Comisia pentru Finanțe a parlamentului israelian ar urma să aprobe doar 11 miliarde de shekeli.

Surse militare avertizează că diferența de finanțare afectează capacitatea armatei de a opera în Fâșia Gaza, Cisiordania și Liban. Situația pune presiune și pe pregătirile pentru o posibilă confruntare cu Iranul.

Opoziția refuză să dea bani în plus guvernului

Lapid și opoziția au respins în ultimele zile solicitările pentru fonduri suplimentare.

Ei susțin că banii necesari armatei trebuie să vină din bugetele partidelor care formează coaliția de guvernare.

Disputa are loc într-un moment politic dificil pentru Netanyahu. Relațiile dintre premier și Lapid sunt tensionate, iar cele două tabere au poziții foarte diferite și asupra serviciului militar.

Opoziția se opune și proiectului de lege care ar acorda evreilor ultraortodocși facilități pentru scutirea de la serviciul militar.

În acest context, Netanyahu încearcă să obțină un acord pentru finanțarea armatei înainte ca lipsa banilor să afecteze și mai mult capacitatea operațională a Israelului. Miza este cu atât mai mare cu cât armata trebuie să susțină în continuare operațiuni pe mai multe fronturi și să fie pregătită pentru eventualitatea unei noi confruntări cu Iranul.