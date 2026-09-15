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Harry și Meghan, din nou în atenția autorităților britanice | Securitatea familiei va fi reevaluată

Prințul Harry și Meghan Markle vor avea parte de o nouă evaluare a măsurilor de securitate după revenirea permanentă în Marea Britanie. Autoritățile britanice urmează să stabilească ce nivel de protecție este necesar pentru ducele și ducesa de Sussex, dar și pentru cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet.
Harry și Meghan, din nou în atenția autorităților britanice | Securitatea familiei va fi reevaluată
Luiza Moldovan
15 sept. 2026, 03:27, Știri externe
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Decizia vine într-un moment în care familia a făcut deja o schimbare importantă: copiii și-au schimbat școala la doar câteva zile după începerea cursurilor.

Motivul ar fi legat de securitatea traseului pe care îl aveau de parcurs zilnic, potrivit BBC.

Securitatea familiei, din nou în analiză

Comitetul care coordonează protecția membrilor familiei regale și a altor persoane publice importante, cunoscut sub numele Ravec, a analizat săptămâna trecută situația lui Harry și Meghan.

Acum, cazul va ajunge la un Risk Management Board, care va evalua amenințările la adresa familiei și nivelul de protecție al poliției de care aceasta ar puccccccccccccccctea avea nevoie.

Analiza va lua în calcul noua situație a familiei. Harry și Meghan nu mai sunt doar vizitatori în Marea Britanie, ci locuiesc din nou aici împreună cu cei doi copii ai lor.

Autoritățile vor analiza inclusiv locuința familiei, deplasările obișnuite, traseele folosite și drumurile copiilor către școală.

Nu există deocamdată o decizie finală privind nivelul de protecție.

Archie și Lilibet și-au schimbat școala

Securitatea copiilor a devenit deja o preocupare pentru familia Sussex.

Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, au început cursurile la o școală, dar familia a decis să îi mute după numai câteva zile.

Numele instituțiilor nu a fost făcut public.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, echipa privată de securitate a familiei a considerat că distanța și traficul de pe traseul inițial făceau dificilă protejarea copiilor în timpul drumului.

O sursă apropiată familiei a ținut să precizeze că decizia nu are legătură cu modul în care școala s-a ocupat de copii.

Părinții au rămas „extrem de recunoscători” profesorilor și angajaților pentru grija acordată lui Archie și Lilibet, potrivit sursei.

Harry a mai dus o luptă pentru protecție

Prințul Harry a contestat în instanță, fără succes, nivelul de protecție oferit de poliția britanică atunci când venea în vizită din Statele Unite.

Revenirea permanentă în Marea Britanie schimbă însă datele problemei. Autoritățile trebuie acum să evalueze riscurile pentru întreaga familie în contextul unei prezențe permanente în țară.

Pentru Meghan, aceasta este prima evaluare de acest tip de la momentul în care ea și Harry au renunțat la statutul de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite, în 2020.

Între timp, Meghan a oferit fanilor o imagine rară din viața de familie. La sfârșitul săptămânii, ea a publicat imagini de la o ieșire în natură alături de Harry și copii.

Harry primește și o veste bună

În aceeași perioadă, prințul Harry a primit o veste importantă pentru proiectul său de suflet, Invictus Games.

Uganda a confirmat că va participa la ediția de anul viitor a competiției dedicate militarilor și veteranilor răniți sau bolnavi.

Participarea țării fusese pusă sub semnul întrebării după o scrisoare trimisă în numele regelui Charles, care sublinia faptul că Harry și Meghan nu mai sunt membri activi ai familiei regale.

Ulterior, secretarul privat al regelui a discutat cu șeful armatei din Uganda și i-a transmis că Charles susține participarea țării la Invictus Games.

Astfel, revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie aduce o nouă etapă pentru familie: pe de o parte, autoritățile trebuie să decidă cât de multă protecție este necesară pentru ei și pentru copii, iar pe de altă parte, Harry își consolidează proiectele publice din afara familiei regale.

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