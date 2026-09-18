Canada vrea să intre în împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Ce ar câștiga Kievul

Canada dorește să se alăture împrumutului de sprijin al Uniunii Europene pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, a anunțat vineri Comisia Europeană, potrivit Euronews.

Includerea Canadei ar permite Ucrainei să cumpere armament și muniție de la companii canadiene din industria de apărare, fără să fie obligată să respecte cerințele privind proveniența „Made in Europe”.

„Pot confirma că Canada și-a exprimat interesul de a se alătura împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene în fața jurnaliștilor.

Acesta a mai precizat că „lucrăm intens cu Canada, iar discuțiile tehnice pe această temă sunt în plină desfășurare”.

Liderii UE au instituit acest împrumut pentru a acoperi două treimi din necesitățile financiare și militare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, restul de o treime urmând să fie asigurat de alți aliați occidentali.

Până în prezent, Bruxelles-ul a virat aproape 15 miliarde de euro către Ucraina în cadrul acestui mecanism, iar noi tranșe urmează să fie acordate în perioada următoare.

Comisia Europeană a anunțat vineri o nouă plată de 3,3 miliarde de euro pentru achiziții în domeniul apărării, pentru drone și rachete.

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este finanțat prin împrumuturi comune și generează costuri anuale cu dobânzile de aproximativ 3 miliarde de euro.

Aceste costuri sunt suportate proporțional de 24 de state membre. Ungaria, Slovacia și Republica Cehă au obținut o derogare și nu participă la acest mecanism.

Dacă participarea Canadei se va concretiza, Ucraina va putea cumpăra armament și muniție de la companii canadiene din sectorul apărării, fără aplicarea cerințelor „Made in Europe” care reglementează această linie de credit.

În schimb, Ottawa va trebui să suporte o parte din costurile cu dobânzile, în funcție de măsura în care companiile canadiene vor beneficia de pe urma programului.

Detaliile privind contribuția financiară a Canadei sunt încă negociate.

„Cu cât sunt implicate mai multe țări, cu atât mai bine. Acest lucru poate garanta că Ucraina obține echipamentele cele mai bune și mai adecvate pentru nevoile sale de apărare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

„Este într-adevăr important ca și partenerii noștri care împărtășesc aceleași viziuni să procedeze la fel, inclusiv Canada și Regatul Unit”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

În această săptămână, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invitat Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene, anunț făcut în cadrul discursului său privind „Starea Uniunii Europene”.

Împrumutul de 90 de miliarde de euro este unul dintre principalele mecanisme prin care UE sprijină Ucraina în 2026 și 2027.