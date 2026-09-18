Bucureștiul își sărbătorește cei 567 de ani în stradă. „Masa Nesfârșită” revine în Amzei

Evenimentul „Amzei. Cartier deschis” aduce concerte, ateliere pentru copii, discuții despre Capitală, DJ, jocuri și cinema în aer liber, toate cu acces gratuit.

„Masa Nesfârșită” revine în Amzei

Evenimentul se desfășoară în ambele zile între orele 10:00 și 22:00 și coincide cu weekendul Zilelor Bucureștiului, când sunt marcați 567 de ani de la prima atestare documentară a orașului.

În centrul intersecției va fi instalată pentru al treilea an „Masa Nesfârșită”, o lucrare cu o lungime de 45 de metri, concepută special pentru acest spațiu de artistul și arhitectul francez Olivier Vadrot.

Proiectul capătă anul acesta și o dimensiune internațională. O nouă versiune a instalației urmează să fie realizată în octombrie pentru La Santissima, sit istoric din Napoli, în cadrul târgului internațional de design EDIT Napoli. Varianta din București rămâne însă cea mai mare.

Concert gratuit în mijlocul străzii

Unul dintre principalele momente ale zilei de sâmbătă este concertul Tarafului de la Vărbilău, programat la ora 18:00. Formația păstrează tradiția tarafurilor de familie, iar în centrul său se află Maria Radu, cunoscută drept Tanti Mioara, care cântă de peste 65 de ani.

Publicul va putea asculta cântece de petrecere din tradiția lăutărească prahoveană, fără scenă delimitată și fără bilete.

Programul de sâmbătă mai cuprinde ateliere de pictură și de realizare a cărților poștale pentru copii, o discuție despre Bucureștiul lui Mihail Sebastian și seturi susținute de DJ Cristache. La ALTLOC este programată, între orele 18:00 și 22:00, o sesiune pe vinil cu Didier și Bog.

Film românesc sub cerul liber de Zilele Bucureștiului

Duminică, 20 septembrie, programul continuă cu activități pentru copii și un dialog despre memoria orașului și posibile zone istorice ale Capitalei.

De la ora 17:00, Alberto Groșescu va susține un DJ set dedicat Zilelor Bucureștiului, iar seara se va încheia cu cinematograf în aer liber. De la ora 20:00 va fi proiectat filmul românesc „Un film cu o fată fermecătoare”, regizat de Lucian Bratu și lansat în 1967.

Pe parcursul ambelor zile, vizitatorii vor avea la dispoziție jocuri în stradă, de la ping-pong și șah până la desene cu cretă pe asfalt, precum și un colț cu volume despre București. Expoziția „Numai pictura/Colecționarii”, curatoriată de Erwin Kessler, va putea fi vizitată gratuit la casa La Mița Biciclista.

Accesul la „Amzei. Cartier deschis” este liber. Atelierele destinate copiilor sunt, de asemenea, gratuite, însă necesită înscriere prealabilă.