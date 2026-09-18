România vs. Spania: cifre diferite privind monitorizarea electronică în cazurile de violență domestică

În Spania, sistemul VioGén avea la 31 august 111.166 de cazuri active și supravegheate. Datele nu sunt însă direct comparabile, întrucât VioGén include evaluarea riscului și urmărirea cazurilor, în timp ce datele românești se referă la măsuri concrete de monitorizare electronică.

În România, poliția a înregistrat în aceeași perioadă 72.859 de sesizări privind violența domestică și 27.829 de infracțiuni asociate acestui fenomen.

Citește analiza integrală pe Mediafax Spania, cu toate cifrele și explicațiile privind sistemele de monitorizare din România și Spania.