Peste 1 miliard de lei pentru compensarea energiei. Ministerul Finanțelor anunță suplimentarea fondurilor

Ministerul Finanțelor anunță că Alexandru Nazare a avizat suplimentarea limitei de cheltuieli a Ministerului Muncii cu 1,058 miliarde de lei pentru asigurarea plăților care trebuie efectuate în luna septembrie 2026.

Cea mai mare parte a sumei, respectiv 1,03 miliarde de lei, este destinată Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială pentru plata integrală a sumelor aferente compensării consumului de energie electrică și gaze naturale.

Ministerul Finanțelor asigură astfel resursele necesare pentru continuarea decontărilor către furnizorii de energie, astfel încât mecanismul de compensare prevăzut de legislația în vigoare să poată funcționa fără blocaje.

„Decontările către furnizorii de energie nu s-au realizat în ritmul necesar, iar acumularea acestor obligații a devenit una dintre problemele pe care statul trebuie să le corecteze. (…) Aceste întârzieri nu rămân fără efecte în economie. Ele pun presiune pe lichiditatea companiilor, le afectează capacitatea de finanțare și de investiții și, atunci când se acumulează, ajung să frâneze activitatea economică. Nu putem cere mediului privat să susțină creșterea, în timp ce statul îi blochează lichiditatea prin propriile obligații neachitate la timp”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Limită de cheltuieli actualizată

Limita de cheltuieli pentru luna septembrie a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei, în contextul în care legislația prevede majorarea de la 40% la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor, precum și plata diferenței de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată.

Suplimentarea aprobată include, de asemenea, 28,964 milioane de lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și pentru evitarea acumulării de penalități.

„Statul trebuie să fie mult mai atent atunci când își asumă noi scheme și noi cheltuieli. Nu mai putem construi mecanisme pe care nu ni le permitem sau pe care nu le putem finanța predictibil. Trebuie să lăsăm cât mai multă lichiditate în economie, acolo unde poate finanța investiții, locuri de muncă și dezvoltare, și să reducem presiunea pe care statul o pune asupra resurselor disponibile pentru sectorul privat”, a mai spus Nazare.

Conform acestuia, pe măsură ce consolidarea fiscală își produce efectele, iar costurile de finanțare se reduc, economia va avea condiții mai bune pentru a reveni la un ritm sănătos de creștere.